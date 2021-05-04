Masumlar Apartmanı Naci'nin kızı kimdir, gerçek adı ne? Ayça Melek Gülerce hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda Naci karakterinin kızı Tomris rolünde oynayan Ayça Melek Gülerce izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Ayça Melek Gülerce kimdir?

2010 yılında İstanbul’da doğan çocuk oyuncu Ayça Melek Gülerce, 1,39metre boyunda ve 31 kilodur. Üçüncü sınıf öğrencisi olan Gülerce, Yusuf Güney’in Gün ajansına kayıtlıdır. İlk oyunculuk deneyimini Kadın dizisinde yaşamıştır. Daha sonrasında pek çok reklam filmlerinde rol alan Gülerce, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde yer almaktadır.