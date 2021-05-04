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Masumlar Apartmanı Naci'nin kızı kimdir, gerçek adı ne? Ayça Melek Gülerce hakkında bilgiler

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin Naci'nin kızıyla karşılaşması sonrasında pek çok izleyici Naci'nin kızı Tomris'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Masumlar Apartmanı Naci'nin kızı kimdir sorusunun cevabına ve Ayça Melek Gülerce hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 20:25
Masumlar Apartmanı Naci'nin kızı kimdir, gerçek adı ne? Ayça Melek Gülerce hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda Naci karakterinin kızı Tomris rolünde oynayan Ayça Melek Gülerce izleyenler tarafından merak konusu oldu.

Ayça Melek Gülerce kimdir?

2010 yılında İstanbul’da doğan çocuk oyuncu Ayça Melek Gülerce, 1,39metre boyunda ve 31 kilodur. Üçüncü sınıf öğrencisi olan Gülerce, Yusuf Güney’in Gün ajansına kayıtlıdır. İlk oyunculuk deneyimini Kadın dizisinde yaşamıştır. Daha sonrasında pek çok reklam filmlerinde rol alan Gülerce, şimdilerde Masumlar Apartmanı dizisinde yer almaktadır.




Son Güncelleme: 04.05.2021 20:25
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