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Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?

TRT 1 kanalının en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizide hastalığı olduğu öğrenilen Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti merak edilirken son sahnede Naci yeniden ortaya çıkıyor.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:12
Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, nereye gitti?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Safiye karakterinin lise aşkı olan ve yıllar sonra yeniden karşısına çıkan Naci, hastalığı nedeniyle Safiye’ye veda etmek zorunda kaldı.

Masumlar Apartmanı Naci’nin hastalığı ne?

Masumlar Apartmanı dizisinde Tansel Öngel’in canlandırdığı Naci karakterinin hastalığı ile ilgili bir bilgi verilmedi. Naci’nin ölümcül bir hastalığı olduğu ve bu nedenle kasılmalar yaşadığı, felç benzeri semptomlar gösterdiği biliniyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Naci’nin hastalığının açıklanması tahmin ediliyor.

Masumlar Apartmanı Naci nereye gitti?

Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümünde Naci, hastalığını Safiye’ye açıklayamadığı için Ankara’ya kızının yanına gideceğini söylüyor. Ancak trendeyken Safiye’yi gören Naci, trenden inerek Safiye’nin yanına gidiyor. Safiye her ne kadar Naci’nin gitmesini istemese de Naci yeniden Ankara’ya bilet almak istediğini söylüyor. Naci’nin gideceği düşünülürken, bir gece vakti apartmana mektup bırakırken Safiye onu görüyor. Naci’yi karşısında görünce sinirlenen Safiye mektubu yırtarak Naci’yi gönderiyor. Dizinin son sahnesinde ise Safiye, Naci’nin ona aldığı tokayı denize atıyor. Tam bu sırada ise Naci’nin bir köşede onu izlediği görülüyor.



Son Güncelleme: 24.03.2021 00:12
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıNaciSafiyeTansel Öngel
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