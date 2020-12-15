Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kimdir? Gerçek adı ne? Pervin Bağdat hakkında bilgiler

Başladığı günden bu yana çok izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde herkesi şaşırtan bir olay gerçekleşti. Ezgi Mola’nın canlandırdığı karakter olan Safiye’nin çocukluk aşkı Naci’nin yıllar sonra geri dönmesinin ardından dizi farklı bir boyuta gelmişti.

Son olarak kadroya Naci’nin karısının da katılacağı ortaya çıktı. Dizini sevenleri bu kişinin kim olacağını merak ederken karakteri kimin oynayacağı belli oldu. Naci’nin karısınıoynayacak.

Pervin Bağdat kimdir?

Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Pervin Bağdat, aslen Artvin Hopa’lıdır. 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisinde Kamuran karakteri ile oyunculuğa adım atmıştır. Ardından Dabbe Bir Cin Vakası, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi yapımlarda yer almıştır.