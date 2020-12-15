İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kimdir? Gerçek adı ne? Pervin Bağdat hakkında bilgiler

TRT 1'in kısa zamanda fenomen dizisi haline gelen Masumlar Apartmanı kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Naci'nin eşi olarak dizi ekibine katılacak olan Pervin Bağdat hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 20:06
Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kimdir? Gerçek adı ne? Pervin Bağdat hakkında bilgiler
Takip Et:

Başladığı günden bu yana çok izlenen Masumlar Apartmanı dizisinde herkesi şaşırtan bir olay gerçekleşti. Ezgi Mola’nın canlandırdığı karakter olan Safiye’nin çocukluk aşkı Naci’nin yıllar sonra geri dönmesinin ardından dizi farklı bir boyuta gelmişti.

Son olarak kadroya Naci’nin karısının da katılacağı ortaya çıktı. Dizini sevenleri bu kişinin kim olacağını merak ederken karakteri kimin oynayacağı belli oldu. Naci’nin karısını Pervin Bağdat oynayacak.

Pervin Bağdat kimdir?

Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğan Pervin Bağdat, aslen Artvin Hopa’lıdır. 2000 yılında yayınlanan Bizim Evin Halleri dizisinde Kamuran karakteri ile oyunculuğa adım atmıştır. Ardından Dabbe Bir Cin Vakası, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi yapımlarda yer almıştır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pervin BağdatEzgi MolaMasumlar ApartmanıNaci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Bim, A101, Şok akşam saat kaçta kapanıyor, açılıyor?
Yılbaşı tatilinde şehirlerarası yolculuklar yasak mı?
Zümrüdüanka Meliha Kimdir? Miray Akay kimdir?
Yılbaşı kutlamak günah mı, Yılbaşı kutlamak neden günah?
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Exxen O Adam Oldun Mu yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kimdir? Gerçek adı ne? Pervin Bağdat hakkında bilgiler
Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gün dönümü nedir?
Hercai dizisindeki Dilşah karakteri kimdir? (Deniz Uğur)
HES kodu e-devlet, SMS ve HES mobil uygulamasından alma işlemleri
Doctor Who 13. sezon yayınlanacak mı?
Günlük Burç Yorumları 15 Eylül 2019 Pazar- Burcunuzun Günlük Yaşamınızdaki Etkileri Neler Olacak?
Getir ve Banabi sipariş alıyor mu? Sokağa çıkma yasağı sipariş alımları son dakika
İstanbul okul servis ücretleri ne kadar oldu? Mesafelere göre okul servis ücretleri
Ünlü oyuncu Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında ve nereli?
15 Aralık 2020 Salı Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 15 Aralık 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı?
EDHO Doğan Baba Ali Sürmeli neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni banka çalışma saatleri
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek? Emekli banka promosyonu 2021 ne kadar olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.