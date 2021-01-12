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Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu, Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?

Ekranların sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı. Fragmanda yere yığılan Naci'yi gören hayranlar, Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu, Tansel Öngel diziden ayrılacak mı? sorularını araştırmaya başladı.

12 Ocak 2021 Salı 22:48
Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu, Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?
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TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından bir tanesi haline gelen ve pek çok kişi tarafından merakla izlenen Masumlar Apartmanı’nda Tansel Öngel’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken aynı zamanda Naci karakterinin ölüp ölmeyeceği de araştırılıyor.

Yeni sezon dizileri arasında en sevilen ve reytingleri alt üst eden yapım olan Masumlar Apartmanı için yayınlanan 17. Bölüm fragmanı dizi hayranlarını meraklandırdı. Fragmanda Safiye’nin Naci’ye dönerek ‘seni istemiyorum’ demesi üzerine Naci’nin yere yığılması meraka neden oldu.

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü?

Safiye’nin ilk aşkı olan Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel’in diziye katılması üzerinden birkaç hafta geçerken diziden çıkacağı konuşulmaya başladı. Fragmanda yere yığılan ve hareketsiz yatan Naci karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken dizi yapımcılarından kötü haber geldi. Dizide zaten hasta olan Naci’nin Safiye’nin ‘seni istemiyorum’ demesi üzerine yere yığılması ile birlikte diziden ayrılacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 22:48
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