Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu, Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından bir tanesi haline gelen ve pek çok kişi tarafından merakla izlenen Masumlar Apartmanı’nda Tansel Öngel’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken aynı zamanda Naci karakterinin ölüp ölmeyeceği de araştırılıyor.

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü?

Yeni sezon dizileri arasında en sevilen ve reytingleri alt üst eden yapım olan Masumlar Apartmanı için yayınlanan 17. Bölüm fragmanı dizi hayranlarını meraklandırdı. Fragmanda Safiye’nin Naci’ye dönerek ‘seni istemiyorum’ demesi üzerine Naci’nin yere yığılması meraka neden oldu.

Safiye’nin ilk aşkı olan Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel’in diziye katılması üzerinden birkaç hafta geçerken diziden çıkacağı konuşulmaya başladı. Fragmanda yere yığılan ve hareketsiz yatan Naci karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken dizi yapımcılarından kötü haber geldi. Dizide zaten hasta olan Naci’nin Safiye’nin ‘seni istemiyorum’ demesi üzerine yere yığılması ile birlikte diziden ayrılacağı açıklandı.