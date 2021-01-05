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Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?

TRT 1’in sevilen, ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı, tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin son bölümünde, dizide Naci karakterini oynayan Tansel Öngel’in öleceği ve diziden ayrılacağını ima eden sahneler yayınlandı. Peki, bu imalar doğru mu? Naci karakteri diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

05 Ocak 2021 Salı 20:15
Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?
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Masumlar Apartmanı, ilk yayınlandığı günden itibaren ilgiyle takip edilmeye, ses getirmeye devam ediyor. Salı günleri TRT 1’de yayınlanan dizi, günün en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Son olarak 16. bölümü yayınlanan dizide, Naci karakterinin öleceğini ima eden sahneler yer aldı. Diziye takip eden kişiler de Naci karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Naci karakteri diziden ayrılacak mı?

 

Naci karakteri diziden ayrılacak mı?

 

Dizide Naci karakterini, oyuncu Tansel Öngel canlandırıyor. Safiye’nin yıllar önce aşık olduğu adam olan Naci, Neriman’ın öğretmenliğini yapıyor. Safiye, Naci’yi öldü olarak biliyor ancak Naci hala yaşıyor. Naci’de, Safiye’ye aşıktır ancak Safiye’nin karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. Naci’nin Safiye’den vazgeçmeyeceği ve bir gün karşılaşacakları tahmin edilmektedir. Bu sebepten dolayı Naci karakterinin diziden ayrılması, şimdilik söz konusu değildir.

 

Naci karakterini oynayan Tansel Öngel

 

24 Eylül 1976 tarihinde Kilis’de dünyaya gelen Tansel Öngel’in babaannesi Selanik göçmenidir. Anneannesi Mısırlı, dedesi ise Lübnan’lı olan Tansel Öngel, çocukluğunu anne ve babasının öğretmen olmasından dolayı birçok şehirde geçirmiştir. Eğitim hayatını Ankara’da sürdüren Tansel Öngel, üniversite eğitimini de Ankara’da tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümününden 2000 senesinde mezun olmuştur.

 

Mezun olmasının ardından Tiyatro Devlet Tiyatrosu’nda çalışmayan başlayan Tansel Öngel, halen bu tiyatroda sanatçı olarak yer almaktadır.

 

İlk dizisi Uy Başımıza Gelenler ile dizi sektörüne giren Öngel, bu dizide önemli isimlerle beraber rol almıştır. Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray gibi isimlerle rol alan Öngel, ilk dizi deneyimini bu şekilde yaşamıştır.

 

2010 senesinde ise ilk kez başrolde yer aldığı bir dizide oynadı. Osman Sınav ve Raşit Çelikezer’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kılıç Günü’ dizisinde başrol oynayan oyuncu, bu dizide de önemli isimlerle oynamıştır. Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban gibi isimler, Tansel Öngel’e eşlik etmiştir.

 

2011 senesinde, o dönemin oldukça izlenen dizisi Muhteşem Yüzyıl’da görev alan Tansel Öngel, dizide Venedik Kralı’nın oğlunu canlandırmıştır.

 

2012 senesinde Benim İçin Üzülme adlı dizide başrol oynayan oyuncu, 2 yıl boyunca bu diziyle ekranlara gelmiştir. Bu dizinin yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül yapmıştır.

 

Son Mektep adlı sinema yapımında, Nesrin Cavadzade ile birlikte başrolde oynamıştır.



Son Güncelleme: 05.01.2021 20:15
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