Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi, hastalığı ne? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, her bölümüyle izleyici ekrana kilitliyor. Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde Safiye, yıllar sonra lise aşkı Naci ile oturup konuşmuş ve yıllardır sakladığı çikolatayı göstermişti. Dizinin ilerleyen dakikalarında Naci’nin kızı Tomris ile karşılaşan Safiye, terasa çıktığında Han’ın İnci ile evlendiğini öğrenmişti. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Safiye’nin Naci’ye sinirle ‘Seni istemiyorum’ demesi ve ardından Naci’nin ağlayarak yere yığılması herkesi meraklandırdı.

Naci’nin hastalığı ne, ölecek mi?

Masumlar Apartmanı dizisine 3 bölüm önce katılan Naci’nin, yıllar sonra dönmesinin nedeni ilerleyen bölümlerde belli olacak. Naci’nin ailesinden bile gizlediği önemli bir hastalığı var. Bu hastalık onu öldürmeden yıllardır ayrı kaldığı Safiye’ye kavuşmak istiyor. Dizide Safiye’den duydukları sonrasında yere yığılan Naci’nin eli kilitleniyor. Sonraki bölümlerde Naci’nin hastalığının daha da ilerleyeceği hatta felç kalacağı tahmin ediliyor.

Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

Naci, amansız hastalığı ile mücadele ederken tek arzusu Safiye’ye kavuşmaktı. Safiye’nin annesi yüzünden aşkları yarım kalan ve bir daha görüşemeyen çifti, Naci’nin hastalığı nedeniyle geri dönmesi birleştirdi.

Naci yıllar sonra yeniden Safiye’nin karşısına çıkmışken, Safiye’nin annesi bir türlü rahat vermez. Naci’nin eski eşi ve kızıyla tanışan Safiye’nin dünyası başına yıkılır. Çünkü Naci’nin evlendiği kişi, lisedeki en yakın arkadaşı Gülru’dur.

Bu sırada Han’ın İnci ile evlendiğini öğrenen Safiye adeta çileden çıkar. Han’ın İnci ile birlikte giderek kendisini terk edeceğini düşür. Annesi ise Safiye’nin zihnini adeta ele geçirmiş ve sürekli herkesin onu terk edeceğinden, kimsenin onu sevmeyeceğinden bahseder. Son bölümde mutlu ve hayat dolu gördüğümüz Safiye, eski mutsuz ve huysuz hallerine geri dönüyor.

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel’in yakın süreçte diziden ayrılması beklenmiyor. Naci’nin ölümcül bir hastalığı olsa da ilerleyen bölümlerde senaryo Safiye ve Naci üzerine dönecek.