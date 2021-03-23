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Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, diziden ayrıldı mı? Tansel Öngel diziye veda mı etti?

Trt 1'in gözde dizisi Masumlar Apartmanı'nda her hafta heyecan dorukta. Şaşırtıcı sahnelerle ekrana gelen bölümde neler yaşanıyor? İzleyicisini ekrana kitleyen dizi, her geçen gün reyting sonuçlarını alt üst etmeye devam ediyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin çocukluk aşkı olan Naci, diziye veda mı edecek? Tüm ayrıntılarıyla haberimizde yer alıyor.

23 Mart 2021 Salı 23:02
Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, diziden ayrıldı mı? Tansel Öngel diziye veda mı etti?
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Trt 1'in efsane dizisi Masumlar Apartmanı, Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dizinin her sahnesi can alıcı olarak ilerleyen bölümlerde, oyuncular şahane iş çıkarmasıyla taktir ediliyor. İzleyenleri mest eden diyaloglar ve karelerle Salı günlerinin reyting birinci adayı olmayı başarıyor.

Masumlar Apartmanı Safiye'nin çocukluk aşkı olan Naci, ansızın çıkıp geldi. Safiye'nin hayatında taşlar yerinden oynadı ve Naci Safiye'yi iyileştirmek için elinden geleni yapmaya başlamıştı ki Safiye'nin kardeşi Han, Naci'yi tehdit ederek şehri terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine gitme kararı alan Naci, diziden ayrılacak mı? Merak konusu olmayı başardı. 

İzleyenler için Naci'nin diziden ayrılması Safiye'ye büyük şok yaratacağı ve eski hallerine geri döneceğini düşündürmesi üzerine, sizler için bu işin netliğini araştırdık.

Naci'yi canlandıran Tansel Öngel, müthiş oyunculuğuyla ekranları başındaki izleyicileri kendine hayran bırakıyor. 

Son olarak tren garında Safiye ile karşılaşan Naci, Han'ın tehdidine karşı gelerek Safiye'ye daha büyük bir travma yaratmamak için kalacak mı?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bildirmesine göre, Naci gidecek mi kalacak mı yoksa gidip geri mi dönecek henüz belli değil. 



Son Güncelleme: 23.03.2021 23:02
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTrt 1Naci
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