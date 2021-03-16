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Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?

TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenilen dram, psikoloji, komedi ve aşk dizisi Masumlar Apartmanı’nın yeni bölümü heyecan içerisinde bekleniliyor. Yeni bölüm fragmanını izleyen kişiler, özellikle Naci öğretmene hayat veren Tansel Öngel’in veda mı edeceğini merak ediyor. Seyircilerin heyecan içerisinde beklediği yeni bölümde Masumlar Apartmanı’nda Naci öğretmen ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı? Soruları araştırılmaya başlandı.

16 Mart 2021 Salı 20:39
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
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Masumlar Apartmanı dizisinde Naci öğretmen ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı? Seyircilerin severek izlediği Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm fragmanı herkesin dilinde. Yeni bölüm fragmanında Naci öğretmen kriz geçirerek yere düşer, Safiye’nin olayı görmesi sonucunda neler yapacağıysa merak ediliyor. Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı? Sorularına cevap aranıyor.

Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu? Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

Önceki bölümde öğretmenin kafasına darbe alması sonrasında bayılmış ve hastaneye götürüldüğü anlarda Safiye'nin acısı seyircileri oldukça üzmüştü. Yeni bölüm fragmanındaysa öğretmen Naci'nin kriz geçirdiğini ve yere düştüğünü, Safiye'nin olaya şahit olduğunu görüyoruz. Safiye'nin tepkisi bilinmezken, Naci öğretmen karakterini canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu.

25. bölümde neler oldu?

Han'ı çöplükte gördükten sonra İnci neye uğradığını şaşırır. Karşısında duran sorun İnci'nin halledemeyeceği kadar büyük bir sorun olmasının yanı sıra kimselere söz edemeyeceği kadarda karışıktır. Öte yandan Han, kaybetme korkusuna yakalanmış ve İnci'nin kararını içler acısı bir halde beklemektedir. Neriman'ın okula giderken İnci’ye ait olan malzemelerle makyaj yapması, doğum günü olmasından dolayı güne olumlu başlamaya çalışan Safiye'nin sinirlerini zıplatır. Safiye, kimsenin doğum gününü umursamamasına üzülür. Gülben ise ablasının doğum günü olmasına rağmen Esat’ın çay teklifine hayır diyemez. Gamze ve Neriman, Ege’nin babasını ziyaret ettiklerinde bunun iyi bir fikir olmadığını anlarlar. İnci, Han'la ilişkilerine ancak bir şartla devam edebileceklerini dile getirir. Bu şart, Han'ı hiç beklemediği bir yerden vurur.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 20:39
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Masumlar ApartmanıTrt 1DiziNaci öğretmenSafiyeTansel Öngel
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