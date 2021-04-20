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Masumlar Apartmanı Naci neden yok, geri dönecek mi?

TRT1'in yeni sezon iddialı yapımlarından Masumlar Apartmanı ile ilgili merak edilenler son bulmuyor. Dizide Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel'in diziye dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Dizi severler, Masumlar Apartmanı Naci neden yok, geri dönecek mi? sorularını araştırıyor.

20 Nisan 2021 Salı 20:27
Masumlar Apartmanı Naci neden yok, geri dönecek mi?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Masumlar Apartmanı’na sonradan Naci karakteri ile dahil olan Tansel Öngel’in diziye ne zaman döneceği son günlerde merak edilmeye başlandı. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel’in dizide tekrar rol alıp almayacağı araştırılıyor.

Tansel Öngel diziye geri mi dönüyor?

Ekranların sevilen dizilerinden Masumlar Apartmanı’ndan ayrılan Tansel Öngel’in dizi yapımcıları ile tekrar anlaşma sağladığı ve Ankara’ya gitmiş gibi gösterilen Naci’nin tekrar diziye döneceği açıklandı. Diziye dönüş tarihi kesin olmayan Naci’nin nasıl bir dönüş yapacağı ise merak ediliyor.

Masumlar Apartmanı Naci’nin hastalığı nedir?

Dizide Naci karakterinin beklenmedik anlarda kasılmalar ve uyuşuklukları kısmi felç olarak değerlendirilmektedir.

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 20:27
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Geri Dönecek MiNeden YokNaciMasumlar ApartmanıTrt 1
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