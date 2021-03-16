Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kırandizisinde şok bir ayrılık gerçekleşti. Safiye’nin ilk aşkı olan’nin diziden ayrılması sevenlerini üzdü. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanmış olan Masumlar Apartmanı dizisinde gerçek yaşanmış bir hayat hikayesi anlatılmaktadır. Son bölümünde Naci karakteri hastalığı giderek ağırlaştığı için Safiye’ye veda etmek zorunda kaldı. Hastalığının giderek ilerleyen Naci son zamanlarda iyice kötüleşmiş ve ölerek Masumlar Apartmanı dizisine veda etmiştir. Naci’nin ölmesi ile birlikte annesi tarafından uğursuz olduğuna inandırılan Safiye büyük bir sarsıntı yaşayacak ve tekrardan bir travma yaşayacaktır. Daha önceden diziden ayrılacak olan Naci karakterinin rolü uzatılmıştı fakat son bölümde hastalığı kötüleştiği için ölerek diziye veda etti. Naci karakterini canlandıran’in Masumlar Apartmanı dizisinde ayrılmasıyla diziye yeni bir ismin gireceği iddia edildi. Masumlar Apartmanı dizisine kimin dahil olacağı henüz açıklanmazken yeni giren karakterin dizide adından oldukça söz ettirmesi beklenmektedir.