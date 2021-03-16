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Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde şok bir ayrılık gerçekleşti. Naci karakterinin Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılması sevenlerini üzdü. Sevenleri Naci karakterinin Masumlar Apartmanı dizisinden neden gittiğini ve diziye tekrar gelip gelmeyeceğini merak etti.

16 Mart 2021 Salı 23:52
Masumlar Apartmanı Naci neden gitti? Naci geri gelecek mi?
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TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde şok bir ayrılık gerçekleşti. Safiye’nin ilk aşkı olan Naci’nin diziden ayrılması sevenlerini üzdü. Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanmış olan Masumlar Apartmanı dizisinde gerçek yaşanmış bir hayat hikayesi anlatılmaktadır. Son bölümünde Naci karakteri hastalığı giderek ağırlaştığı için Safiye’ye veda etmek zorunda kaldı. Hastalığının giderek ilerleyen Naci son zamanlarda iyice kötüleşmiş ve ölerek Masumlar Apartmanı dizisine veda etmiştir. Naci’nin ölmesi ile birlikte annesi tarafından uğursuz olduğuna inandırılan Safiye büyük bir sarsıntı yaşayacak ve tekrardan bir travma yaşayacaktır. Daha önceden diziden ayrılacak olan Naci karakterinin rolü uzatılmıştı fakat son bölümde hastalığı kötüleştiği için ölerek diziye veda etti. Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel’in Masumlar Apartmanı dizisinde ayrılmasıyla diziye yeni bir ismin gireceği iddia edildi. Masumlar Apartmanı dizisine kimin dahil olacağı henüz açıklanmazken yeni giren karakterin dizide adından oldukça söz ettirmesi beklenmektedir. 



Son Güncelleme: 16.03.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıNaciTansel Öngel
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