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Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Safiye karakterinin eski sevgilisi Naci karakterini canlandıran ismin kim olduğu izleyciler tarafından merak edilmektedir. Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Tansel Öngel hangi projelerde yer almıştır? Tansel Öngel'in hayatı?

24 Kasım 2020 Salı 20:25
Masumlar Apartmanı Naci kimdir? Tansel Öngel hakkında bilgiler
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Masumlar Apartmanı dizisine yeni katılan Naci karakterinin kim olduğu dizinin izleyicileri tarafından merak edilmektedir. Masumlar Apartmanı dizisi yeni  bölümü ile 24 Kasım akşamında ekranların karşısına çıkacaktır. Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuna Safiye'nin sevgilisi Naci'yi canlandırmak için Tansel Öngel katılmıştır. Masumlar Apartmanı dizisine Naci karakterini canlandırmak için katılan Tansel Öngel sosyal mecralarda merak edilen isimler arasında yer almaktadır.  Peki kimdir bu Tansel Öngel?

Masumlar Apartmanındaki Naci Karakteri Gerçekte Kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterinin sevgilisini canlandıran Tansel Öngel, 24 Eylül1976 yılında Kilis’te dünyaya gelmiştir. Tansel Öngel, göçmen bir ailenin çocuğudur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlıdır. Anne ve Babası öğretmen oldukları için görev yaptıkları yer olan Kilis’te doğmuştur. Ancak Ankara’da büyümüştür.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde 2000 yılında tamamlayarak mezun olmuştur. 2000 yılında da Trabzon Devlet Tiyatrosunda görevine başlamıştır.


İlk olarak 2004 yılında yayınlanan Uy Başımıza Gelenler dizisi ile ekranlara çıkmıştır. Bu dizide Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynamıştır.

2011 yılında da 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü canlandırmıştır.

6 Kasım 2012 yılından 29 Nisan 2014 yılına kadar ekranlarda yer alan Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Benim İçin Üzülme ‘ adındaki dizide yer alan başrollerle Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver ile birlikte oynamıştır.

18 Mart 2015 yılında vizyona giren ve yönetmenlğiini Özhan Eren’in üstlendiği ‘ Son Mektup’ adındaki sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolleri paylaşmıştır.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile dünya evine girmiştir. 2010 yılında da Özge Özder’den boşanmıştır.



Son Güncelleme: 24.11.2020 20:25
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Tansel ÖngelMasumlar ApartmanıDiziEski AşkTrt 1
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