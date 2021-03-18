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Masumlar Apartmanı Naci hoca gidecek mi?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde izleyicileri meraklandıran bir gelişme daha yaşandı. Dizide Naci Hoca'nın Ankara'ya gitme kararı alması birçok seyircinin merak konusu oldu. Masumlar Apartmanı Naci Hoca'nın gidip gitmeyeceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 23:08
Masumlar Apartmanı Naci hoca gidecek mi?
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Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın rol aldığı, psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” kitabının ‘Çöp Apartman’ kısmından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yine seyircileri merakta bırakan bir gelişme yaşandı.

Naci Hoca karakteri Safiye’ye Ankara’ya kızının yanına gideceği söyledi. Bunun üzerine tekrardan Naci’yi kaybetme korkusu yaşayan Safiye’nin üzüntüsü izleyenleri çok etkiledi.

Naci Hoca gidecek mi?

Ankara’ya gitme kararı alan Naci’yi Safiye ve İnci engel olmaya çalışsa da yetişemezler. Naci Hoca’nın gidip gitmeyeceği seyirciler tarafından merak edilse de bunun cevabını dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde cevap bulacak. Masumlar Apartmanı Salı akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.



Son Güncelleme: 18.03.2021 23:08
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Masumlar ApartmanıNaci HocaTRT1Naci Gidecek Mi
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