Masumlar Apartmanı Naci hoca gidecek mi?

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar’ın rol aldığı, psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” kitabının ‘Çöp Apartman’ kısmından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde yine seyircileri merakta bırakan bir gelişme yaşandı.

Naci Hoca gidecek mi?

karakteri Safiye’ye Ankara’ya kızının yanına gideceği söyledi. Bunun üzerine tekrardan Naci’yi kaybetme korkusu yaşayan Safiye’nin üzüntüsü izleyenleri çok etkiledi.

Ankara’ya gitme kararı alan Naci’yi Safiye ve İnci engel olmaya çalışsa da yetişemezler. Naci Hoca’nın gidip gitmeyeceği seyirciler tarafından merak edilse de bunun cevabını dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde cevap bulacak. Masumlar Apartmanı Salı akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.