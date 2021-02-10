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Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?

Hem Salı gününde hem de TOTAL’de reyting rekorları kıran TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı heyecana kaldığı yerden devam ediyor. Birkaç bölüm önce diziye katılan Naci karakteri herkes tarafından çok sevildi. Dizide hasta olduğu ortaya çıkan Naci’nin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 03:03
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
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Masumlar Apartmanı dizisi ile hayatımıza giren Naci karakteri, Safiye’ye olan sevgisi ve bu sevginin Safiye üzerinde oluşturduğu etkisi ile izleyici tarafından çok sevildi. 

 

Son bölümlerde Naci’nin ölümcül bir hastalığa yakalandığı ortaya çıktı. Babası ile aynı hastalığa yakalanan Naci, geriye kalan sağlıklı günlerini ilk ve son aşkı Safiye ile geçirmek ister. Sırf bu isteği için eşini ve çocuğunu ardında bırakır. 

 

Hâl böyleyken izleyici de Naci’nin gerçekten ölüp ölmeyeceğini merak eder oldu. Naci dizide sürekli öleceğini, hastalığı için bir çare olmadığını söylese de herkes Naci ve Safiye için bir mucizenin gerçekleşmesini diliyor.

 

Naci karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Tansel Öngel’in diziden ayrılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadığı için konu bir netlik kazanmadı.

 

TANSEL ÖNGEL

 

45 yaşındaki yetenekli oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sanatçılığını sürdürmektedir.

 

Daha önce kendisini Muhteşem Yüzyıl, Bu Kalp Seni Unutur Mu? ve Avrupa Yakası gibi zamanının popüler dizilerinde görmüştük.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 03:03
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Masumlar ApartmanıNaciTansel Öngel
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