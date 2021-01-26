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Masumlar Apartmanı Meryem karakterini kim canlandırıyor? Serpi Gül kimdir?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Masumlar Apartmanı Meryem karakterini kim canlandırıyor? Serpi Gül kimdir? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Ocak 26 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 20:01
Masumlar Apartmanı Meryem karakterini kim canlandırıyor? Serpi Gül kimdir?
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Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha ekleniyor. Safiye'nin anneannesi rolünde diziye katılan oyuncu kim? Safiye'nin anneannesi Hasibe'nin annesi nasıl biri kötü bir insan mı yoksa iyi biri mi? işte detaylar...

Masumlar Apartmanı Serpi Gül ve Meryem karakteri

 

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Hasibe'nin annesi Meryem karakteri Serpil gül ile Hayat buluyor. Masumlar Apartmanı'nda Hasibe çocuklarına kötü davranan bir annedir. Hasibe'nin annesi olan Meryem de aynı karakterde olan biri olabilir. Muhtemelen Hasibe'nin davranışlarındaki ve sevgisizliğinin altında annesi Meryem'in ona karşı olan davranışlarının etkisi olduğu yüzünden olabilir. Mazsumlar Apartmanı dizisinde oyuncu kadrosunda yer alacak olan Safiye'nin Gülben'in Han'ın Neriman'ın anneannesi rolünü canlandıracak oyuncu Serpil Gül, Meryem karakteri ile karşımıza çıkacak.

 

Serpil Gül kimdir?

Serpil Gül 1962'de Ankara'da hayata gözlerini açtı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünü bitiren Serpil Gül bir çok sayıda tiyatroda oyunculuk sergilemiş, sinema ve dizi yapımlarında rol almıştır. Ayrıca Yeşilçam oyuncusu olan Serpil Gül şimdi ise Masumlar Apartmanı dizisinde Meryem karakterine hayat verecek.

Son yıllarda oynadığı yapımlardan bazıları ise Kırık Kanatlar, Yaralı Yürek, Benim İçin Üzülme gibi dizi ve filmlerde rol almıştır.

Mazlumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin anneannesi olan Hasibe'nin annesi olan Meryem karakteri kızının büyütürken ondan sevgisini esirgeyen bir anne olmuştur. Seneler sonra kızının ölmüş olduğu eve gelerek onun çocuklarının yanına gelir. Hasibe'nin annesi muhtemelen Hasibe gibi bir karaktere sahip bir annedir çünkü annesinin davranışları hasibe'nin davranışları üzerinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bakalım düşündüğümüz gibi Meryem karakteri vicdansız ve sevgisiz bir karakter olarak mı karşımıza çıkacak.



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
MeryemMasumlar Apartmanı
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