İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...

Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil yaşı, boyu, sevgilisi

Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil yaşı, boyu, sevgilisi haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 30 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil yaşı, boyu, sevgilisi ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

30 Mart 2021 Salı 20:00
Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil yaşı, boyu, sevgilisi
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisindeki Memduh Dede Karakteri Kimdir? Atilla Şendil Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden beri izleyenlerini ekranın başına kilitleyen Masumlar Apartmanı her geçen gün detaylarıyla izleyenlerini merak içine sokuyor. Dizinin izleyicileri dizideki Memduh Dede karakterini kimin canlandırdığını merakla araştırıyorlar.

Dizide torunun da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesini istemeyerek onu korumaya çalışan bir dedeye hayat veren oyuncu Atilla Şendil’dir. İzleyiciler Atilla Şendil’in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları araştırıyor.

Masumlar Apartmanı Memduh Dede Kimdir?

Memduh Dede karakteri, Han’ın aşık olduğu İnci’nin otoriter dedesidir. Yıllar önce kızı Filiz’in yanlış bir evlilik yapmasına engel olsa da bunu başaramamıştır. Kızı Filiz’e her saniye kocasından ayrıl dese de sözünü dinletememiştir. Damadı olan Haluk’un yüzünden kızının öldüğüne inanan Memduh, damadı Haluk’a oldukça öfkelidir. Torunu İnci’yi koruması altına alan Memduh, kızı Filiz’in başına gelenlerin aynısının torunun da başına gelmemesi için oldukça baskıcı bir karakter olarak dizide rol almaktadır.

Atilla Şendil Kimdir?

Herkes Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh karakterini canlandıran Atilla Şendil’in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir ilinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almıştır.

Mezun olmasının ardından Trabzon Devlet Tiyatro’sunda görevli olarak çalışmıştır.

1997 yılında kariyerinin ilk adımını Baba Evi dizisiyle atarak, Kurtlar Vadisi, Vicdan, Güllerin Savaşı, Vicdan, Sen de Gitme, OKS Anneleri gibi diziler de rol almıştır.

Bu dizilerin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fikret karakterini canlandırmıştır.

 



Son Güncelleme: 30.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı OyuncusuAtilla ŞendilTRT1DiziMasumlar ApartmanıMasumlar Apartmanı Memduh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Yaralı Kalbim 54. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 147. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi konusu nedir? Küçük Esnaf fragmanı, oyuncuları ve konusu
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 117. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden diskalifiye edildi, kimler diskalifiye oldu?
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle
Masum 373. bölüm izle 30 Mart Salı son bölüm - Kanal 7 Masum yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı
Hekimoğlu dizi oyuncusu Mahir kimdir? Serdar Orçin hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil yaşı, boyu, sevgilisi
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Baraj dizisindeki Nermin karakteri kimdir? Nezaket Erden nereli, yaşı kaç?
Baraj final mi yapıyor? FOX TV Baraj bitiyor mu, final mi yapacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yer aldığı dizi ve film yapımları
EDHO Doğan Baba dizide olmayacak mı? Ali Sürmeli diziden ayrıldı mı?
Bu akşam hangi diziler var? 22 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Ozan Tufan Beşiktaş golü izle
MSÜ Hava Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 MSÜ subaylık şartları
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Barış Bağcı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor?
30 Mart 2021 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Mart 2021 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Menajerimi Ara dizisinde Nejat Ertem karakterine Erol Ozan Ayhan hayat veriyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisine katılan Gizem Arıkan kimdir? Didem karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.