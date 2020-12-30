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Masumlar Apartmanı kitabına göre Naci ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

Masumlar apartmanı dizisi yeni bölümü ile ekranlarda izleyicileriyle buluştu. İzleyicisiyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi akıllarda soru işareti bıraktı. Dizi karakteri Naci ölecek mi yoksa diziden mi ayrılacak? Masumlar Apartmanı uyarlandığı kitaba göre Naci karakterine ne olacak?

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:21
Masumlar Apartmanı kitabına göre Naci ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar apartmanı 16 bölüm ile ekrana gelmesiyle akıllarda şu soruyu bıraktı. Masumlar Apartmanı dizisi Naci karakteri ölecek mi? Sorusu ile merak uyandırıp kitaba göre araştırılmaya başlandı ve Masumlar Apartmanı kitabına göre Naci karakteri ölecek mi yoksa diziden ayrılacak mı? Soruları ile dizi severler araştırmaya başladı detaylar haberimizde…

16. bölümü ile ekranlara gelen Masumlar Apartmanı dizisinde beklenen oldu ve Safiye ve Naci karakteri yüz yüze konuşma cesareti buldular. Safiye’nin mutluluğu izleyenlerin gözünden kaçmadı. Safiye ve Naci karakteri arasında gerçekleşen konuşmada Naci’nin kısa süreli olarak geldiğini ifade etmesi ve bunu ifade ederken yansıtmış olduğu duygu ile öleceği izlenimi verdi izleyicilerine. Aynı zamanda diziyi izleyenler Naci’nin kızı ile neden ilgilenmediği konusunu da merak etti. Bunun sebebi ise şu şekildedir. Naci karakteri hasta olduğundan dolayı kızı ile ilgilenmemekte. Eğer ölürse kızında derin yaraların kalmasını istemediğinden dolayı kızıyla çok ilgilenmiyor. 

Masumlar Apartmanı Naci kitapta ölüyor mu?

Hastalığı sebebi ile ölmeden önce Safiye ile görüşmek isteyen Naci Safiye’yi görmeye geldi. Ve Naci ölüyor mu sorusunun cevabı evet. Naci karakteri ölüyor. 

Naci’nin ölümü Safiye için yıkım olacak. Kitapta ise Naci karakteri yıllar sonra gelmiyor ve ortaya çıkmıyor. Daha öncesinden ölmüş kitaba göre. Safiye karakteri evlenmiyor gönüllü annelik yapıyor. Dizinin de kitaba göre bu şekilde ilerleyeceği düşünülüyor. 

Masumlar Apartmanı Naci karakteri kimdir?

Kilis’te dünyaya gelen Tansel Öngel 24 Eylül 1976 doğumludur. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bölümünde tamamlamıştır. İlk görevine Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde başlayarak tiyatro ile bağını koparmayan Tansel Öngel, şu an da bile İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmekte. Muhteşem yüzyıl dizisinde rol alan Öngel aynı zamanda Yaz’ın öyküsü dizisinde oynamıştır. Şimdi ise TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde oynamaktadır.  



Son Güncelleme: 30.12.2020 23:21
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Anahtar Kelimeler:
MasumlarapartmanıNaciKitapTRT1Safiye
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