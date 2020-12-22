Masumlar Apartmanı kitaba göre finali nasıl bitiyor? Madalyonun İçi kitabı ile arasındaki farklar

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi Masumlar Apartmanı Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi adlı kitabının ‘Çöp ev’ başlıklı hikayesinden uyarlanarak izleyicileri ekran başına toplamıştır. Kitaptan uyarlandığını öğrenen izleyiciler Masumlar Apartmanı dizisinin finalinin kitaba göre nasıl olduğunu merak eder oldular.

Masumlar Apartmanı dizisinin kitaptan farkları neler

Dizi içinde en çok değiştirilen karakter Neriman. Kitapta 27 yaşında genç kadın olan Neriman ablası Gülben’in 31 yaşına kadar altını ıslatmaya devam etmesi ile hastaneye götürüyor ve hikaye orada başlıyor aslında.

Kitap ve diziyi ayıran en önemli özellik dizide rol alan Birkan Sokollu’nun yani Han ve Farah Zeynep Abdullah’ın İnci karakterlerinin kitapta olmamaları. Kitapta bu kardeşlerin hikayelerinin sebebi annelerinin erkek çocuk isteyip olmamasından dolayı. Anne doğum sonrasında erkek çocuk doğuramadığı için travma yaşıyor ve ilerleyen süreçte kitapta 7 kızın olduğu anlatıldığı yerde 4 kız çocuğunun da bakımsızlıktan öldüğü yer alıyor.

Kitaba göre final sahnesi

Psikolog ile iletişim kurabilen Safiye’ye ilerleyen süreçlerde yavaş yavaş ilaçlar verip tedavi sürecine geçmiş oluyor. Bu zor süreci atlatan Safiye 3 ay sonunda evden çıkıyor. Zor süreci atlatan Safiye ilerleyen süreçlerde her gün biraz daha yol kat ederek iyileşiyor. Finalde kız kardeşler iyileşmiş oluyor. Hastalıktan kurtulan kardeşlerin apartman kapısına gelen çöp kamyonu birikmiş olan bütün çöpleri topluyorlar. Gülben ve Safiye evlenirken iyi bir insan olarak çocuk yetiştirmeyi istiyorlar.