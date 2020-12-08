Masumlar Apartmanı Kiracı kimdir? Nuray Şerefoğlu yaşı ve oynadığı diziler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her bölümüyle beğenileri kazanıyor. Diziye son olarak katılan kiracı karakteri dikkat çekti. Dizide Kiracı karakterini oyuncu Nuray Şerefoğlu canlandırıyor.
Diziye yeni katılan Kiracı karakteri yan rollerden biridir. Apartmanda bir sorun olduğunda hemen haberi olan Kiracı herkesi tanır ve herkesle ilgili bir şeyler bilir.
Nuray Şerefoğlu kimdir?
8 Eylül 1973 yılında dünyaya gelen oyuncu Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimleri alan oyuncu pek çok tiyatro oyununda yer almıştır. 168 cm boyunda ve 60 kilo olan oyuncu ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra Fazilet Hanım ve Kızları, Kuzgun gibi önemli dizilerde yer alan oyuncu şimdi de Masumlar Apartmanı dizisinde yer alacak. Şerefoğlu’nun yer aldığı diziler şu şekilde;
Masumlar Apartmanı
Kuruluş: Osman
Arka Sokaklar
Saygı
Çocukluk
Kırmızı Oda
Baraj
Hekimoğlu
Çatı Katı Aşk
Zemheri
Seksenler
Hercai
Baharı Beklerken
Azize
Yaralı Kuşlar
İncir Ağacı
Benim Tatlı Yalanım
Afili Aşk
Kuzgun
Zengin ve Yoksul
İstanbullu Gelin
Çukur
Jet Sosyete
Erkenci Kuş
Gülperi
Bir Litre Gözyaşı
Keşke Hiç Büyümseydik
Kocaman Ailem
Darısı Başımıza
Adı: Zehra
Vatanım Sensin
Diriliş: Ertuğrul
Kalbimdeki Deniz
Aslan Ailem
Hıçkırık
Son Destan
Kızlarım İçin
Bahtiyar Ölmez
Şevkat Yerimdar
Çember
Adı Efsane
Fazilet Hanım ve Kızları
Baba Candır
Kırgın Çiçekler
Aşk Laftan Anlamaz
Umuda Kelepçe Vurulmaz
Hayat Bazen Tatlıdır