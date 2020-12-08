Masumlar Apartmanı Kiracı kimdir? Nuray Şerefoğlu yaşı ve oynadığı diziler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı her bölümüyle beğenileri kazanıyor. Diziye son olarak katılan kiracı karakteri dikkat çekti. Dizide Kiracı karakterini oyuncu Nuray Şerefoğlu canlandırıyor.

Diziye yeni katılan Kiracı karakteri yan rollerden biridir. Apartmanda bir sorun olduğunda hemen haberi olan Kiracı herkesi tanır ve herkesle ilgili bir şeyler bilir.

Nuray Şerefoğlu kimdir?

8 Eylül 1973 yılında dünyaya gelen oyuncu Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimleri alan oyuncu pek çok tiyatro oyununda yer almıştır. 168 cm boyunda ve 60 kilo olan oyuncu ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra Fazilet Hanım ve Kızları, Kuzgun gibi önemli dizilerde yer alan oyuncu şimdi de Masumlar Apartmanı dizisinde yer alacak. Şerefoğlu’nun yer aldığı diziler şu şekilde;

Masumlar Apartmanı

Kuruluş: Osman

Arka Sokaklar

Saygı

Çocukluk

Kırmızı Oda

Baraj

Hekimoğlu

Çatı Katı Aşk

Zemheri

Seksenler

Hercai

Baharı Beklerken

Azize

Yaralı Kuşlar

İncir Ağacı

Benim Tatlı Yalanım

Afili Aşk

Kuzgun

Zengin ve Yoksul

İstanbullu Gelin

Çukur

Kardeş Çocukları

Jet Sosyete

Erkenci Kuş

Gülperi

Bir Litre Gözyaşı

Keşke Hiç Büyümseydik

Kocaman Ailem

Darısı Başımıza

Adı: Zehra

Vatanım Sensin

Diriliş: Ertuğrul

Kalbimdeki Deniz

Aslan Ailem

Hıçkırık

Son Destan

Kızlarım İçin

Bahtiyar Ölmez

Şevkat Yerimdar

Çember

Adı Efsane

Fazilet Hanım ve Kızları

Baba Candır

Kırgın Çiçekler

Aşk Laftan Anlamaz

Umuda Kelepçe Vurulmaz

Hayat Bazen Tatlıdır