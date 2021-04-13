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Masumlar Apartmanı Kazan dairesinde kim var?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Han kimi rehin aldı? Rehine Esat mı? Haberimizde sevilen dizi hakkında gelişmelere yer verilmiştir.

13 Nisan 2021 Salı 22:51
Masumlar Apartmanı Kazan dairesinde kim var?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı, güzel reytinglerde yoluna devam ediyor. Dizinin 29. Bölümünde beklenmeyen gelişmeler oluyor.

Esat ortadan kayboluyor. Esra, onun için endişelenirken Han Esra’dan şüphe ediyor. Han, kazan dairesinde bir kişiyi zincirlemiş olarak görünecek. Esra kapıya dayanarak Esat diye bağıracak.

Dizinin başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Ezgi Mola yer alıyor. Dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanmıştır. Gerçek bir hikâyeyi anlatmaktadır. Yeni bölüm 13 Nisan Salı akşamı yayınlanacaktır.

29. bölümde neler yaşanıyor?

Han, psikiyatr kliniğinde sinir krizi geçirip birinin boğazına sarılıyor. Doktor tarafından sınırda kişilik bozukluğu teşhisi konuluyor.

Han, rehin aldığı kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürüyor. Buradan yola çıkılarak rehin kişinin Naci olduğu tahmin ediliyor.

Neriman’ın kaçmaya çalışması Han’ı ve diğerlerini şaşırtıyor. Safiye ise kriz yaratıyor. Evdeki sinirler tamamen geriliyor. İnci, Neriman hakkında bir şey öğreniyor ve olayların akışı değişiyor. Han ise bu duruma müdahalede bulunuyor.

Neriman, her şeyden vazgeçerek hayata tutunmayı bırakıyor. Ege, Neriman’a ulaşmak için çabalıyor. Onu hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor.

İnci, Gülben’in yaşadığı sorunlara çözüm bulmak istiyor. Ancak Safiye ona engel oluyor.

Yağmur hastalarından biriyle karşılaşıyor. Han’ın bu duruma morali bozuluyor.

Esra ise Esat’ın başına bir şey geldiğini düşünüyor. Aklından çok kötü şeyler geçiyor ama gerçeğe ulaşmak için çabalıyor.



Son Güncelleme: 13.04.2021 22:51
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Anahtar Kelimeler:
TRT1Masumlar Apartmanı
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