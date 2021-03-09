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​Masumlar Apartmanı izle TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümüyle damga vuracak. Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizi, gerçek konulara değiniyor. Dizinin ise 25. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde tokat sahneye dikkat çekti.

09 Mart 2021 Salı 21:58
​Masumlar Apartmanı izle TRT 1 Masumlar Apartmanı 25. yeni bölüm
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25. bölümde Safiye’nin İnci’ye tokat attığı sahne izleyicilerin oldukça ilgisini çekti. Önceki bölümlerde ise Han, İnci’nin hareketlerinden şüphe eder ve hayatını değiştirecek adımlar atmaya başlar. 

Dizinin 25. Bölümünde, İnci, Han’la karşılaşınca hayatı alt üst olur. İnci’nin gördükleri İnci’yi derinden sarsmıştır. Han ise İnci’yi kaybetme korkusu yaşamaya başlamış ve İnci’nin kararını vermeyi bekler. Neriman ise evde geçirdiği bir krizden dolayı, Safiye’nin doğum günü partisi olumsuz olmaya başlar. Yaşanılanların üstüne bir de kimse Safiye’nin özel gününü önemsemez ve Safiye daha da hırçınlaşır. Gülben ise Esat’la buluşmanın heyecanını yaşar. Gülben, Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmaya çalışır. İnci, ise Han’la ilişkisini sürdürmek için bir şart koşullar. Han ise bu şartla şaşırır. 

Han’ın çöp dairesini açmasıyla birlikte Gülben ve Safiye çok şaşırır. Gördükleri karşısında Safiye, sinir krizi geçirir. Han’ın Safiye’yi sakinleştirmesi boş sonuçlanır. İnci ise daha büyük sorunlarla eve döner. Neriman ise tehlikeli maceralara atılmaya hazırlanmıştır. Neriman teras katında arkadaşlarını davet etmeyi amaçlar. Ancak arkadaşlarını gece yarısı çağırması iyi sonuçlanmaz. 

Masumlar Apartmanı dizisinin 23. bölümünde ise Han, Esra’ya açıklamalarda bulunur. Ancak Esra, konu hakkında daha çok şey bilir. Esra ise öğrendikleri yüzünden ne yapacağını bilemez. En son İnci’ye olan biteni anlatır.  İnci ise artık olayları araştırmaya başlar. Naci ise Safiye’ye sürpriz hazırlamaya başlar. Ancak sonuçlar istediği gibi olmaz ve gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. 

Hikmet’in yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı, Gülben ve Esat’ı zor bir durumda bırakır. Neriman ise Gamze’nin meydan okumasını kabul eder. Bu durum Neriman’ı tehlikeye atar. 

Masumlar Apartmanı dizisinde ise Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah gibi önemli oyuncular yer almaktadır. 



Son Güncelleme: 09.03.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıDiziTrt 1
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