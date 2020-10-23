Masumlar Apartmanı İnci'nin babası ölüyor mu? Mert Asutay diziden ayrılacak mı?

Masumlar Apartmanı adlı dizinin 7’ inci bölüm fragmanı izleyicileri büyük merak içinde bıraktı. Fragmanı seyredenler ise şimdiden İnci karakterinin babasının ölüp ölmediğini merak etmeye başladı.

Hikmet’ in İnci ile Han’ın evliliğini açıklmasının ardından Masumlar Apartmanı’nda olaylar birbirine karışır. Safiye’ nin İnci ile ilgili kurduğu kötü hayaller gerçekleşirken, Haluk ise borçlanlarından kurtulmak için evlilik kozunu Han’ a karşı kullanmaktadır.

Masumlar Apartmanı adlı dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gülben Safiye’ ye bağırarak “Birgün evleneceğim, burdan ve senden kurtulacağım” der. Öte taraftan ise İnci babasının kaybolması üzerine kocası Han’ dan şüphelenmektedir. İnci, Han’ ı takip eder ve onun eski arabasına bindiğini görür. Han ise İnci’ ye “Babanı ben öldürdüm ve bir çuvalın içine yerleştirdim. Şimdi ise boğazın dibindedir” der. Mert Asutay karakterinin canlandırdığı İnci' nin babasnın ölüp ölmediğini sonraki bölümde hep beraber öğreneceğiz gibi gözüküyor.