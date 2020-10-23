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Masumlar Apartmanı İnci'nin babası ölüyor mu? Mert Asutay diziden ayrılacak mı?

TRT ekranlarında seyircisi ile buluşan ve yeni sezonun en beğenilen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanın' da izleyiciyi şoke eden gelişmeler yaşanmakta. Yayınlanan yeni fragman ile birlikte İnci' nin babasının akıbeti izleyici tarafından merak ediliyor. İnci' nin babası öldü mü, Mert Asutay diziden ayrılacak mı? İşte detaylar...

23 Ekim 2020 Cuma 18:55
Masumlar Apartmanı İnci'nin babası ölüyor mu? Mert Asutay diziden ayrılacak mı?
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Masumlar Apartmanı adlı dizinin 7’ inci bölüm fragmanı izleyicileri büyük merak içinde bıraktı. Fragmanı seyredenler ise şimdiden İnci karakterinin babasının ölüp ölmediğini merak etmeye başladı.

Hikmet’ in İnci ile Han’ın evliliğini açıklmasının ardından Masumlar Apartmanı’nda olaylar birbirine karışır. Safiye’ nin İnci ile ilgili kurduğu kötü hayaller gerçekleşirken, Haluk ise borçlanlarından kurtulmak için evlilik kozunu Han’ a karşı kullanmaktadır.

 


Masumlar Apartmanı adlı dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gülben Safiye’ ye bağırarak “Birgün evleneceğim, burdan ve senden kurtulacağım” der. Öte taraftan ise İnci babasının kaybolması üzerine kocası Han’ dan şüphelenmektedir. İnci, Han’ ı takip eder ve onun eski arabasına bindiğini görür. Han ise İnci’ ye “Babanı ben öldürdüm ve bir çuvalın içine yerleştirdim. Şimdi ise boğazın dibindedir” der. Mert Asutay karakterinin canlandırdığı İnci' nin babasnın ölüp ölmediğini sonraki bölümde hep beraber öğreneceğiz gibi gözüküyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 18:55
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Masumlar Apartmanı FragmanMasumlar Apartmanı Son Bölüm
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