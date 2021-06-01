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Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?

Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı günleri TRT 1 ekranlarına gelmektedir. TRT 1'in en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor? Merak edilen bir diğer soru da İnci'nin diziden nasıl ayrılacağı oldu. Masumlar Apartmanı İnci ölecek mi? İşte Masumlar Apartmanı İnci karakteri hakkında merak edilenler...

01 Haziran 2021 Salı 22:25
Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?
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OGM Pictures tarafından imzalanan ve tüm sezona damgasını vuran "Masumlar Apartmanı " dizisinin  ayrılık yaşanacak. Ekranların rekor kıran TRT1 dizisi Masumlar  Apartmanı önümüzdeki hafta unutulmaz bir bölümle başlayacak. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Han'ın eşi İnci'nin ölümü sezon sonuna damgasını vuruyorHan, karısının ölümü nedeniyle resmen deliye döndü. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olup, her Salı akşamı yeni bölüm yayınlanmaktadır. Hayranları tarafından çok sevilen oyunda İnci rolünü Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Birsen Altuntaş'a göre İnci karakteri diziden ayrılacak.

 Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin olduğu dizide yorulduğunu ve ayrılmak istediğini ifade eden oyuncunun bu sezon finalinde takıma veda edeceği ortaya çıktı.Diziden kendi isteğiyle çekilen Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği merak edilen konulardan biri oldu.


Son Güncelleme: 01.06.2021 22:25
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Masumlar ApartmanıMasumlar Apartmanı İnci Diziden Ayrılıyor Mu?Farah Zeynep Abdullah
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