Masumlar Apartmanı İnci ölüyor mu? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrılıyor?

OGM Pictures tarafından imzalanan ve tüm sezona damgasını vuran "Masumlar Apartmanı " dizisinin ayrılık yaşanacak. Ekranların rekor kıran TRT1 dizisi Masumlar Apartmanı önümüzdeki hafta unutulmaz bir bölümle başlayacak. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Han'ın eşi İnci'nin ölümü sezon sonuna damgasını vuruyorHan, karısının ölümü nedeniyle resmen deliye döndü. TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olup, her Salı akşamı yeni bölüm yayınlanmaktadır. Hayranları tarafından çok sevilen oyunda İnci rolünü Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Birsen Altuntaş'a göre İnci karakteri diziden ayrılacak.

Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin olduğu dizide yorulduğunu ve ayrılmak istediğini ifade eden oyuncunun bu sezon finalinde takıma veda edeceği ortaya çıktı.Diziden kendi isteğiyle çekilen Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği merak edilen konulardan biri oldu.