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Masumlar Apartmanı İnci hamile mi?

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ile Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yayınlanan sezon finali fragmanıyla seyirciyi şaşırtmayı başardı. Dizinin yayınlanan fragmanında İnci karakterinin karnını tutması akıllara Masumlar Apartmanı İnci hamile mi? Sorusunu getirdi.

06 Haziran 2021 Pazar 17:12
Masumlar Apartmanı İnci hamile mi?
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TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sezon finaliyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan sezon finali fragmanında, İnci aniden evden çıkarken evdekiler arkasında öylece bakarlar. İnci şehri terk ederken Han ise sinir krizi geçirir. İnci’nin evden çıkarken kanını tutması ise seyircinin dikkatini çekti.

Han, elinde tuttuğu hamilelik testine bakarken hayalinde ağlayan bir bebek ile beşik görür. Bu da İnci’nin hamile olduğunu gösteriyor.

Ayrıca son zamanlarda dizinin İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın sezon finali sonrasında diziye veda edeceği konuşuluyordu. Başarılı isim çıkan bu iddiaların doğru olmadığı açıklamasını yaptı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 17:12
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Masumlar Apartmanı Inci Hamile MiMasumlar Apartmanı Sezon Finali Fragmanı
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