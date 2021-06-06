Masumlar Apartmanı İnci hamile mi?

TRT1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı sezon finaliyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan sezon finali fragmanında, İnci aniden evden çıkarken evdekiler arkasında öylece bakarlar. İnci şehri terk ederken Han ise sinir krizi geçirir. İnci’nin evden çıkarken kanını tutması ise seyircinin dikkatini çekti.

Han, elinde tuttuğu hamilelik testine bakarken hayalinde ağlayan bir bebek ile beşik görür. Bu da İnci’nin hamile olduğunu gösteriyor.

Ayrıca son zamanlarda dizinin İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın sezon finali sonrasında diziye veda edeceği konuşuluyordu. Başarılı isim çıkan bu iddiaların doğru olmadığı açıklamasını yaptı.