Masumlar Apartmanı Hasibe’nin nişanlısı kimdir? Gerçek adı nedir? Oğuzcan Ulu hakkında bilgiler

Trt1 kanalının en çok izlenen ve sevilen dizisi Masumlar Apartmanın’na Hasibe karakterinin nişanlısı olarak Oğuzcan Ulu katıldı.Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hikayesi olarak günümüze uyarlanan dizi de hasibe izleyiciden çok beğeni aldı.Hasibe ve Hikmet bölümlerinde gelecek sahnelerde nişanlısı olarak rol alacak.

Hasibe’nin nişanlısı gerçek ismi nedir?

Nişanlısı rolüne Oğuzcan Ulu isimli oyuncu hayat verecek.

Oğuzcan ulu kimdir?

1988 senesinde İzmir kentinde doğan aslen Karslı olan oyuncu,İzmir Bonova şehir tiyatrosunda oyunlarda rol almıştır.En son Atv’nin Hercai dizisinde Nasuh Ağa’nın gençiğini oynamıştır.

Oğuzcan Ulu’nun rol aldığı dizi ve filmler

Yüzyıllık mühür-2016

Bizim Küçük Günahlarımız(Selim)- 2017

Sevgili Geçmiş-2019

Hercai(Genç Nasuh)-2020

Masumlar Apartmanı-2021