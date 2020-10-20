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Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı'nda Hasibe kimdir, gerçek adı nedir ortaya çıktı. Dizide Hasibe karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgileri içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 23:39
Masumlar Apartmanı Hasibe kimdir? Gerçek adı nedir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler
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TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı sezona bomba gibi giriş yaptı. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyicileri büyüleyen dizi reytinglerde ilk sıraya oturmayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ adlı kitabından ekrana uyarlanan dizide Derenoğlu ailesinin annesi ‘Hasibe’ rolüne Açelya Devrim Yılhan hayat veriyor.

Açelya Devrim Yılhan kimdir?


Masumlar Apartmanı dizisinde obsesif kompülsif bozukluk hastası olan Safiye’nin annesi Hasibe karakterini Açelya Devrim Yılhan canlandırmaktadır. 2 Eylül 1985 yılında doğan oyuncu ‘’Leyla ile Mecnun’’ dizisinde canlandırdığı ‘Eylül’ karakteriyle izleyici tarafından tanınmıştır.

Bilkent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yılhan, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Unutma Beni’ dizisi ile başlamıştır. Rengarenk, Kaçın Kurası, Ve Panayır Köyden Gider ve Şefkat Yerimdar dizilerinde rol alan oyuncu Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not almıştır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:39
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Trt 1HasibeAçelya Devrim YılhanMasumlar Apartmanı
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