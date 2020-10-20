İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı

Okurlarımızın merak ettikleri Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 20 Ekim 2020 Salı tarihli haberimizde Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 20:01
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı
Takip Et:

Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığı çöpten kağıt toplamaya benzese de, hastalığın tıbbi adı Dispozofobi’dir. Öte yandan birikim hastalığından muzdarip Han, geceleri kağıt toplasa da, kağıdı atmaz ve sürekli saklamaktadır.


Masumlar Apartmanı Han, geceleyin eskimiş bir araba ile ve önce kenar mahallelere gider üstünü değiştirir. Sonra çöpü bir kağıt toplama arabasıyla taşır ve kağıt ve karton toplamaktadır. Han'ın kardeşi Safiye'den farkı, hastalığının farkında olmasıdır. Çünkü üçüncü bölümde bir arkadaşına hastalığını anlatacak.

Masumlar Apartmanları evinin en küçük kardeşi Neriman kendisine acı çektirmektedir. Bileklerini kanayana kadar kaşıdıktan sonra kolonya döküyor ve kendini yaralıyor. Han durumdan şüphelense de henüz durumun farkında değildir. Öte yandan Masum Apartmanı Gülben altına işiyor.



Son Güncelleme: 20.10.2020 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HanMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Emanet dizisinin Neslihan'ı Zeynep Naz Eyüpoğlu'nun hayat hikayesi!
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?

Popüler Haberler

20 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 20 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 20 Ekim 2020 Salı
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Günlük burç yorumları 21 Ekim 2020 Çarşamba Bugün burçları aşk, kariyer ve sağlık hayatında hangi sürprizler bekliyor?
Çocukluk dizi oyuncusu Hanife kimdir? Nihal Menzil hakkında bilgiler
Hem Kadın Hem Anne Programı başvuru formu ve iletişim bilgileri
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan hakkında bilgiler
ATV EDHO yeni sezonda Doğan Baba olacak mı? Ali Sürmeli geri gelecek mi, ayrıldı mı?
Gönül Dağı Ciritçi Abdullah kimdir? Gerçek adı nedir? Yavuz Sepetçi hakkında bilgiler
İBB Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar nereli, kaç yaşında? Süleyman Sarılar hakkında bilgiler
Savaşçı Haydar öldü mü, yeni bölümde Sarp Levendoğlu diziden ayrılacak mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-Devlet üzerinden 1000 Lira sosyal yardıma nasıl başvurulur?
Memur-Sen ve Hükumet zam pazarlığında son durum ne? Anlaşma sağlandı mı?
Kanalların yayın akışları 29 Eylül Pazar- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Hekimoğlu Aysel Hemşire karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Dilan Serinyel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Erol Ozan Ayhan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ceren Yüksekkaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.