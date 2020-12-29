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Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Aralık 29 Salı tarihli haberimizde Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 20:00
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır?
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Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığı çöpten kağıt toplamaya benzese de, hastalığın tıbbi adı Dispozofobi’dir. Öte yandan birikim hastalığından muzdarip Han, geceleri kağıt toplasa da, kağıdı atmaz ve sürekli saklamaktadır.

Masumlar Apartmanı Han, geceleyin eskimiş bir araba ile ve önce kenar mahallelere gider üstünü değiştirir. Sonra çöpü bir kağıt toplama arabasıyla taşır ve kağıt ve karton toplamaktadır. Han'ın kardeşi Safiye'den farkı, hastalığının farkında olmasıdır. Çünkü üçüncü bölümde bir arkadaşına hastalığını anlatacak.

Masumlar Apartmanları evinin en küçük kardeşi Neriman kendisine acı çektirmektedir. Bileklerini kanayana kadar kaşıdıktan sonra kolonya döküyor ve kendini yaralıyor. Han durumdan şüphelense de henüz durumun farkında değildir. Öte yandan Masum Apartmanı Gülben altına işiyor.



Son Güncelleme: 29.12.2020 20:00
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Anahtar Kelimeler:
HanMasumlar Apartmanı
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