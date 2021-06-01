Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı (Dispozofobi) nedir? Han iyileşecek mi, tedavisi var mı?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığı çöpten kağıt toplamaya benzese de, hastalığın tıbbi adı Dispozofobi’dir. Öte yandan birikim hastalığından muzdarip Han, geceleri kağıt toplasa da, kağıdı atmaz ve sürekli saklamaktadır.
Masumlar Apartmanları evinin en küçük kardeşi Neriman kendisine acı çektirmektedir. Bileklerini kanayana kadar kaşıdıktan sonra kolonya döküyor ve kendini yaralıyor. Han durumdan şüphelense de henüz durumun farkında değildir. Öte yandan Masum Apartmanı Gülben altına işiyor.
Son Güncelleme: 01.06.2021 20:00