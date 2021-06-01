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Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı (Dispozofobi) nedir? Han iyileşecek mi, tedavisi var mı?

Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı (Dispozofobi) nedir? Han iyileşecek mi, tedavisi var mı? haberine dair sıcak ayrıntılar editörlerimiz tarafından gündeme aktarılmaya devam ediyor. Siz de 01.06.2021 tarihli haberimize göz atarak, haberin en yeni gelişmelerinden anında haberdar olabilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 20:00
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı (Dispozofobi) nedir? Han iyileşecek mi, tedavisi var mı?
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Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın hastalığı çöpten kağıt toplamaya benzese de, hastalığın tıbbi adı Dispozofobi’dir. Öte yandan birikim hastalığından muzdarip Han, geceleri kağıt toplasa da, kağıdı atmaz ve sürekli saklamaktadır.

Masumlar Apartmanı Han, geceleyin eskimiş bir araba ile ve önce kenar mahallelere gider üstünü değiştirir. Sonra çöpü bir kağıt toplama arabasıyla taşır ve kağıt ve karton toplamaktadır. Han'ın kardeşi Safiye'den farkı, hastalığının farkında olmasıdır. Çünkü üçüncü bölümde bir arkadaşına hastalığını anlatacak.

Masumlar Apartmanları evinin en küçük kardeşi Neriman kendisine acı çektirmektedir. Bileklerini kanayana kadar kaşıdıktan sonra kolonya döküyor ve kendini yaralıyor. Han durumdan şüphelense de henüz durumun farkında değildir. Öte yandan Masum Apartmanı Gülben altına işiyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
HanMasumlar Apartmanı
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