Masumlar Apartmanı Han'ın bodruma kilitlediği tutsak kişi kim?

Masumlar Apartmanı’nda mahzen sahnesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yeni bölümde İnci ve Esra’ya mahzende kimsenin olmadığını söyleyen Han, kimi saklıyor?

Han bodrumda kimi saklıyor?

Esra ile bodruma inen İnci, Han ile burada konuşuyor. Han ise bodrumda kimsenin olmadığını söylüyor. Han, İnci ve Esra gidince bodrumdaki tutsakla görüşüyor.

Birsen Altuntaş'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı ifadelerde Naci'nin diziye geri döneceğini belirtmişti. Han'ın mahzendeki tutsağa gazoz, sandviç ve okuması için kitap getirmesi mahzendeki kişinin Naci olabileceği ihtimalini düşündürdü.

Mahzendeki tutsağın Naci mi, yoksa başka birisi mi olduğu yeni bölümde belli olacak.