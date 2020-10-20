Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlandı, yazarı kim? Masumlar Apartmanı nasıl devam ediyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından kısa sürede sevilen yapımlar içine girmeyi başaran Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Sürükleyici hikayesiyle izleyenlerde merak uyandırmayı başaran Masumlar Apartmanı’nın hangi kitaptan uyarlanarak ekranlara getirildiği soruşturuluyor.

Oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran gibi önemli isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi her hafta Salı akşamında TRT 1 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelmeyi başardı. Bu başarılı öykünün yazarı ise, son dönem içinde diziye uyarlanan birçok kitabı ile ünlenen Gülseren Budayıcıoğlu olarak karşımıza çıkıyor.

Masumlar Apartmanı Hangi Kitaptan Uyarlama?

Başarılı yazar Gülseren Budayıcıoğlu son dönem içinde pek çok dizinin uyarlandığı kitaplar ile gündeme geliyor. Daha önce de farklı dizilerde kullanılan Budayıcıoğlu’nun kitapları okurlar tarafından da büyük bir ilgiyle okunuyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin uyarlandığı Budayıcıoğlu kitabına bakıldığında ise karşımıza “Madalyonun İçi” isimli romanı çıkıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında ise İnci’nin yaptığı bir kaza sonrasında hayatının tümüyle değişmesi ve Han’ın büyük sırlara ev sahipliği eden ailesinin daha yakından tanınması üzerine kurulmuştur. Han’ın hayatında takıntılarla dolu bir abla bulunmaktadır. Böyle bir ablası varken Aşk yaşamak onun için yeterince zor olacaktır. Diğer yandan İnci’nin dedesi ve erkek kardeşi de oldukça korumacıdır. Onun açısında da işler hiç kolay olmayacaktır.