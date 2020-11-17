Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama? Masumlar Apartmanı hakkında merak edilenler

TRT 1 ekranlarında son zamanların en fazla izlenen dizilerinden Masumlar Apartmanı, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reytinglerde üst sıralamalarda yer almayı başarıyor. Diziye ilişkin en fazla araştırılan konulardan birisi de gerçek hayattan alıntı olup olmadığıdır.

Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama?

Çağrı Lostuvalı’nın yönetmenliğini üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola gibi ünlü isimler rol alıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Madalyonun İçi romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde İnci, korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle yaşamaktadır. İnci, yaptığı bir kazayla bambaşka bir hayata yelken açar ve bu kaza sonucunda Han ile onu sırlarla dolu ailesi beklemektedir.