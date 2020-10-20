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Masumlar Apartmanı Han öldü mü? İnci’nin babası Han diziden ayrılacak mı?

TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı heyecanlı yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak dizinin son fragmanında izlenen sahneler Han ve İnci'nin babasıyla ilgili yeni iddiaların ortaya konmasına neden oldu...

20 Ekim 2020 Salı 23:34
Masumlar Apartmanı Han öldü mü? İnci’nin babası Han diziden ayrılacak mı?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Masumlar Apartmanı heyecanlı gidişatına devam ediyor. Hem konusu hem de başarılı oyunculukları ile izleyen herkesi etkilemeyi başaran fenomen dizide yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak dizinin yayınlanan 6. Bölüm fragmanında İnci’nin babasından haber alamadığını ve Han’ın da aracında bir erkek elinin görüldüğüne tanıklık edildi. Bu görüntülerin izlenmesi sonrasında intenet üzerinde Han’ın İnci’nin babasını öldürdüğüne yönelik iddialar ortaya konmaya başladı. Bu iddiaların doğruluğu 20 Ekim akşamı yayınlanan 6. Bölümün ardından açıklığa kavuşacak.


Mert Asutay Kimdir?

Mert Asutay 1978 senesinde doğmuştur. 1995 ile 2015 seneleri arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk yapmıştır. Pek çok sinema ve dizi yapımında yer alan başarılı oyuncu dijital seslendirme çalışmalarında da görev yapmıştır.

Son olarak TRT 1’in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı’nda Mert Asutay, İnci’nin babası olarak rol yapmaktadır. Mert Asutay’ın hayat verdiği karakterin hayatını kaybedip kaybetmeyeceği dizinin 6. Bölümünde gün yüzüne çıkacak.



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:34
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Trt 1Masumlar ApartmanıHanİncinin BabasıMert Asutay
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