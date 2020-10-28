Masumlar Apartmanı Han neden sürekli çöp topluyor?

Masumlar Apartmanı’nın başrol karakterlerinden Han’ın sürekli çöp karıştırıp çöpten kağıt toplaması izleyicilerin dikkatini çekiyor. Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kaleme aldığı romandan uyarlanarak ekranlara gelen Masumlar Apartmanı’nda Han karakterinin çöpleri karıştırdığı görülüyor. Birkan Sokullu’nun hayat verdiği Han, iyi giyimli disiplinli ve saygın bir karakterdir. Fakat takıntısı ve hastalığı nedeniyle geceleri sokaklarda çöpleri karıştırıp kağıt topluyor. Arabasının içindeki cansız mankenlerle dertleşen Han’ın bu durumu merakla araştırılıyor.

Dizpozofobi nedir?

Annesinin kendisine tavrı nedeniyle hastalığa yakalanan Han, babasının annesine bağırası ve annesinin Han’ın elindeki kağıdı alıp azarlaması onu etkiler. Han’ın çizdiği aile içerisinde annenin olmaması da annesini kızdıracaktır.

Kompülsif biriktirme takıntılığı, sağlıklı ve eski eşyaları biriktirme hastalığıdır. Psikolojide dispozofobi olarak tabir edilen hastalığa sahip kişiler bazı eşyalarını lazım olabileceği düşüncesiyle saklamaktadır. Bireylerin evleri, işyerleri ve yaşadıkları ortamı yaşanmaz hale getiren bu hastalık günümüz nüfusunun en az yüzde 3’ünde görülmektedir.