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Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Birkan Sokullu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Birkan Sokullu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Masumlar Apartmanı Han kimdir? konusuyla ilgili olarak 12 Ekim 2020 Pazartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Ekim 2020 Pazartesi 10:28
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Birkan Sokullu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın oyuncu kadrosu bir bir duyurulmaya devam ederken dizide en dikkat çeken isim yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu oldu. Dizide Han karakterine hayat verecek olan Sokullu son günlerin en fazla araştırılan oyuncularından bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı Han kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat verecek olan Birkan Sokullu 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1.87 boyunda 80 kilogram ağırlığında olan yakışıklı oyuncu 10 yıl profesyonel basketbolculuk hayatı sonrasında eğitimlerini tamamlayarak oyuncu olmuştur. 2003 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında 3.lük kazanmıştır.

Birkan Sokullu görev aldığı yapımlar hangileridir?

  • 2008 – Küçük Kadınlar (Ayaz)
  • 2008 – Elif (Mustafa)
  • 2009-2010 – Melekler Korusun (Levent)
  • 2010-2011 – Küçük Sırlar (Demir)
  • 2013 – Fatih (Şehzade Mustafa)
  • 2014 – Kurt Seyit ve Şura (Petro)
  • 2016-2017 – Hayat Şarkısı (Kerim Cevher)
  • 2017 – Yüz Yüze (Cihangir)
  • 2018 – Yaşamayanlar (Numel)
  • 2019 – Kronoloji (Hakan)
  • 2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk Güneş)
  • 2019 – Güzelliğin Portresi (Özgür)
  • 2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Topkapılı Cambaz Mehmet Bey

Birkan Sokullu’nun aldığı ödüller nelerdir?


2016 yılında 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Hayat Şarkısı dizisinde ki oyunculuğu ile yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Birkan Sokullu özel hayatı

2010 yılında Aslı Enver ile tanışarak 2 yıl birlikte olan Sokullu 2012 yılında evlenme kararı almış ve aşklarını evlilik ile taçlandırmışlardır. 2015 yılında anlaşmazlıklar nedeni ile Aslı Enver Birkan Sokullu çifti boşanmıştır. Son zamanlarda ise Birkan Sokullu resmi İnstagram hesabında gizemli bir kişi ile samimi pozlarını atmaktadır.

Birkan Sokullu resmi hesapları

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu İnstagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Şuan da 78 gönderisi bulunan Sokullu’yu toplamda 511 bin kişi takip etmektedir.



Son Güncelleme: 12.10.2020 10:28
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Birkan Sokullu KimdirMasumlar Apartmanı
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