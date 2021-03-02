İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...

Masumlar Apartmanı Han karakteri kimdir? Birkan Sokullu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basının ve okurların dikkatini çeken Masumlar Apartmanı Han karakteri kimdir? Birkan Sokullu kimdir, nereli, kaç yaşında? başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 02.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 19:20
Masumlar Apartmanı Han karakteri kimdir? Birkan Sokullu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nın oyuncu kadrosu bir bir duyurulmaya devam ederken dizide en dikkat çeken isim yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu oldu. Dizide Han karakterine hayat verecek olan Sokullu son günlerin en fazla araştırılan oyuncularından bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı Han kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterine hayat verecek olan Birkan Sokullu 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1.87 boyunda 80 kilogram ağırlığında olan yakışıklı oyuncu 10 yıl profesyonel basketbolculuk hayatı sonrasında eğitimlerini tamamlayarak oyuncu olmuştur. 2003 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında 3.lük kazanmıştır.

Birkan Sokullu görev aldığı yapımlar hangileridir?

  • 2008 – Küçük Kadınlar (Ayaz)
  • 2008 – Elif (Mustafa)
  • 2009-2010 – Melekler Korusun (Levent)
  • 2010-2011 – Küçük Sırlar (Demir)
  • 2013 – Fatih (Şehzade Mustafa)
  • 2014 – Kurt Seyit ve Şura (Petro)
  • 2016-2017 – Hayat Şarkısı (Kerim Cevher)
  • 2017 – Yüz Yüze (Cihangir)
  • 2018 – Yaşamayanlar (Numel)
  • 2019 – Kronoloji (Hakan)
  • 2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk Güneş)
  • 2019 – Güzelliğin Portresi (Özgür)
  • 2020 – Ya İstiklal Ya Ölüm (Topkapılı Cambaz Mehmet Bey

Birkan Sokullu’nun aldığı ödüller nelerdir?

2016 yılında 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Hayat Şarkısı dizisinde ki oyunculuğu ile yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Birkan Sokullu özel hayatı

2010 yılında Aslı Enver ile tanışarak 2 yıl birlikte olan Sokullu 2012 yılında evlenme kararı almış ve aşklarını evlilik ile taçlandırmışlardır. 2015 yılında anlaşmazlıklar nedeni ile Aslı Enver Birkan Sokullu çifti boşanmıştır. Son zamanlarda ise Birkan Sokullu resmi İnstagram hesabında gizemli bir kişi ile samimi pozlarını atmaktadır.

Birkan Sokullu resmi hesapları

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu İnstagram hesabını aktif olarak kullanmaktadır. Şuan da 78 gönderisi bulunan Sokullu’yu toplamda 511 bin kişi takip etmektedir.



Son Güncelleme: 02.03.2021 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu KimdirMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları

Popüler Haberler

Torun bakım maaşı ödemesi nereden yapılmaktadır? 2021 torun bakım parası ne kadar?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Han karakteri kimdir? Birkan Sokullu kimdir, nereli, kaç yaşında?
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Menajerimi Ara Barış karakteri kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Nejat Ertem karakterine Erol Ozan Ayhan hayat veriyor
Hekimoğlu Aysel Hemşire kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
Dövme yaptırmak günah mıdır? Dövme gusul abdestine engel bir durum mu?
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Celal Al kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
MTA fay hattı sorgulama - Evimin altında fay hattı var mı? Fay hattı bilgisi sorgulama
Giriş çıkışı yasaklanan şehir 36 ya yükseldi! İşte giriş çıkışı yasaklanan güncel 36 il listesi!
Ptt Kart şifresini unuttum ne yapabilirim? PTT kart şifresi alma ve sıfırlama işlemleri
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
TV8'de 2 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 2 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ne? Gökhan Akteke oynadığı diziler
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.