Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı hız kesmeden yayın hayatına devam ederken her Salı akşamları reyting rekorları kıran dizinin sezon finali merak edildi. 32.bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan Naci karakteri yeni sezonda devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi hakkında merak edilenler haberimizde
Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak?
İddialara göre Naci yeni sezonda devam edeceği konuşulurken henüz net bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 11.05.2021 16:35