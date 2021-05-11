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Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Masumlar Apartmanı’ dizisi binlerce kişi tarafından sevilerek izlenmeye devam ederken Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? soruları gündemde yer alıyor. Dizinin gizemli karakteri için izleyiciler Naci devam edecek mi? yanıtını merak ederken her Salı akşamı reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? İşte Masumlar Apartmanı dizisi sezon finali için merak edilenler haberimizde

11 Mayıs 2021 Salı 16:35
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı hız kesmeden yayın hayatına devam ederken her Salı akşamları reyting rekorları kıran dizinin sezon finali merak edildi. 32.bölümü yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde oynayan Naci karakteri yeni sezonda devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi hakkında merak edilenler haberimizde

Masumlar Apartmanı ne zaman sezon finali yapacak?

TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi son 32.bölümünü yayınlarken dizinin sezon finali 37.bölümde tamamlanacak. 8 Haziran tarihine denk gelen Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan Naci karakteri ise edinilen bilgilere göre hastalığı sebebiyle diziden ölerek veda edecek. Han karakteri ise Naci’yi iyileştirmeye çalışırken Naci konusu şu an için bilinmiyor.

İddialara göre Naci yeni sezonda devam edeceği konuşulurken henüz net bir açıklama yapılmadı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıDiziSezon FinaliNaci
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