Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?

Masumlar Apartmanının sevilen kadın oyuncularından Farah Zeynep Abdullah sezon finali ile diziden ayrılıyor. İzleyiciler Farah Zeynep Abdullah’ın yerine kimin geleceğini merak ediyor.

Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrılıyor?

Dizinin en başından beri Han karakteri ile sevgili olan Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmak istediğini belirtti. Dizide dramatic sahnelerin fazla olması nedeni ile çok yorulduğunu söyleyen Farah Zeynep Abdullah, bir süre dinlenmek istediğinin dizinin yapım ekibi ile paylaştı. Masumlar Apartmanı sezon finali ile birlikte İnci karakterine de veda edilecek.

Masumlar Apartmanı yeni İnci karakterini kim canlandıracak?

2.sezonu 2021 Eylül ayında başlayacak olan dizinin başrol kadın karakterlerinden olan İnci, senaryo ile birlikte diziden ayrılacak. İnci, Han’ın yaptığı kötülüklere daha fazla tahammül edememiş ve Han’dan ayrılmış olacak. Sezon finalinde İnci Han’dan ayrıldıığı için diziden de çıkmış gibi yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı yeni sezonda Han’ın sevgilisi kim olacak?

Yeni sezonda yer almayan İnci karakteri yerine yeni oyuncular diziye dahil olacaktır. Masumlar Apartmanına Han’ın sevgilisi karakteri için senaryo gereği yeni oyuncular katılacak.

Masumlar apartmanı yeni sezonda İnci’nin diziden ayrılması ile Ege ve dedesi de diziden ayrılacak mı? Masumlar apartmanı dizisinde yeni sezonda yeni gelecek oyuncuları da sizlerle paylaşacağız.