Masumlar Apartmanı Esra'ya ne oldu? Han kazan dairesinde kimi saklıyor?

TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı, nefesleri kesiyor. Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Masumlar Apartmanı dizisinin 29. Bölüm final sahnesi nefesleri kesti. Masumlar Apartmanı 29. Bölüm finalinde Esra’nın başına ilginç olaylar geldi.

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi isimler yer almaktadır. 13 Nisan Salı gün yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanmıştır ve gerçek olaylara dayanmaktadır.

Esat ve Han Kavgası

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde Han bir psikiyatriste gider. Burada sinir krizi geçiren bir hastanın boğazına atlar. Kişilik bozukluğu olan bir hasta olduğu anlaşılmaktadır. Sonrasında Esat’ın işten ayrıldığı belirlendi. Esat, Han’a karşı durarak Gülben’den asla ve asla ayrılmayacağını ifade etti.

Kazan Dairesinde Kim Saklanıyor?

Han, bir apartmanın girişinde birini saklıyor ancak kim olduğu hala anlaşılamadı. Han, son bölümde apartmanda sakladığı kişiye gazoz, kitap ve sandviç götürdü. İzleyici, Safiye’nin bir türlü unutamadığı eski aşkı Naci’nin olup olmadığını merak etmeye başladı. Saklanılan kişinin demir borulara sertçe vurması üzerine Esra bu sesleri duydu. Sonrasında gecenin bir yarısı evden çıktı ve bu sesleri takip etti. Ardından kazan dairesinin kapısına kadar geldi.

Sonrasında içeride birinin olduğunu anladı ve aklına bir anda Esat geldi. İçeride Esat’ın tutulduğunu sanan Esra, Esat diye bağırmaya başladı. Tam o sırada arkasından gelen biri onun kafasına sert bir darbeyle vurdu. Esra bu sırada bayıldı. Ancak Esra’ya vuran kişinin kim olduğu hala bilinmiyor.

Masumlar Apartmanı Sosyal Medya

Dün akşam yayınlanan bölüm sonrasında Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündeme girmeyi başararak rekor kırdı. Milyonlarca kişi Masumlar Apartmanı hakkında binlerce tweet attı.

Masumlar Apartmanı Özet

Neriman kaçmaya çalışmıştır. Bu durum başta Han olmak üzere birçok kişiyi şoke etti. Safiye ise neredeyse kriz geçirecekti. Evde yaşayan aile üyeleri arasında sinirler iyice gerilmiştir. İnci ise Neriman hakkında gizli bir gerçeği öğrenmiştir. Han bundan dolayı olaylara müdahale etme kararı almıştır. Neriman ise neredeyse yaşamından vazgeçecek konuma kadar gelmiştir. Ege ise Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmıştır. Bir yandan da ona ulaşmaya çalışmaktadır. Gülben’e en çok yardım etmeye çalışan kişi ise İnci’dir. Ancak Safiye İnci’ye engel olmaya çalışmaktadır. Han, Yağmur’un hastalarının birisi ile karşı karşıya gelir ve bu durum onun canını çok sıkar.