Masumlar Apartmanı Esra ölecek mi, bayıldı mı?

Masumlar Apartmanı Esra öldü mü?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığıdizisinin son bölümünde’Nın kafasına bir şey vurularak yere yığılması üzerine izleyiciler Esra yalnızca bayıldı mı yoksa ölecek mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Son bölümde Han’ın kazan dairesine birini bağladığı görülmüştü. Han ve Esat’ın arasında yaşanan tatsızlıktan dolayı ise kazan dairesindeki kişinin Esat olduğu konusunda ihtimaller bulunuyor. Kazan dairesine bakmaya inen Esra’nın kafasına birinin vurduğu ve Esra’nın yere yığılması üzerine akıllara Esra öldü mü? sorusu geldi. Esra’nın yalnızca bayıldığı önemli bir şey olmadığı tahmin ediliyor. Esra’nın kafasına kimin vurduğu ise 30.bölümle birlikte belli olacak.