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Masumlar Apartmanı Esra ölecek mi, bayıldı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Son bölümde Han, kazan dairesine birisini bağlamıştı. Kazan dairesine giren Esra başına aldığı darbe ile yere yığıldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 03:33
Masumlar Apartmanı Esra ölecek mi, bayıldı mı?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Esra’Nın kafasına bir şey vurularak yere yığılması üzerine izleyiciler Esra yalnızca bayıldı mı yoksa ölecek mi sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Masumlar Apartmanı Esra öldü mü?

Son bölümde Han’ın kazan dairesine birini bağladığı görülmüştü. Han ve Esat’ın arasında yaşanan tatsızlıktan dolayı ise kazan dairesindeki kişinin Esat olduğu konusunda ihtimaller bulunuyor. Kazan dairesine bakmaya inen Esra’nın kafasına birinin vurduğu ve Esra’nın yere yığılması üzerine akıllara Esra öldü mü? sorusu geldi. Esra’nın yalnızca bayıldığı önemli bir şey olmadığı tahmin ediliyor. Esra’nın kafasına kimin vurduğu ise 30.bölümle birlikte belli olacak.



Son Güncelleme: 14.04.2021 03:33
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıEsra
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