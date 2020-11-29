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Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?

Sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü hakkında izleyici heyecanla beklemeye devam etmekte. Fragmanında Gülben'in Esat'a olan takıntısı yüzünden; Esra ile Esat'ın fotoğrafını gördüğü için sinirlenen Gülben Esra'yı camdan aşağı atıyor olarak görülüyor. İzleyiciler Esra'nın ölüp ölmediğini, yaşananların gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu merak etmekte.

29 Kasım 2020 Pazar 23:08
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
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Masumlar Apartmanı Dizisinde Esra Öldü Mü? Esra Ruşan’ın Dizideki Rolü Devam Edecek Mi?

 

İzleyicileri ekrana kilitleyen, son dönemlerin en çok sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, son bölümüyle izleyiciler tarafından oldukça beğenilirken yeni bölümün gidişatı konusunda soru işaretleri oluşmaya başladı. Naci’nin geri dönmesiyle birlikte Safiye’nin hayatı altüst oldu. Yeni gösterilen fragmanında ise Gülben’in takıntılı olduğu Esat’ın ilgili olduğu Esra, Gülben’in Esat’ı kıskanmasıyla birlikte Esra’yı camdan itmesi gösterildi. Bu ilginç gelişmenin ardından seyircilerin kafasında “Gülben Esra’yı öldürdü mü? Esra camdan düştü mü? Esra öldü mü?” gibi sorular oluşmaya başladı. Esat’ın peşinden kimseyi dinlemeden, hayallerinin peşinde kalbini dinleyerek koşan Gülben’in gördüğü acaba hayal miydi yoksa gerçekten de takıntısı yüzünden Esra’yı öldürdü mü? Detaylar haberimizin içeriğinde..

 

Masumlar Apartmanı Esra Öldü Mü?

 

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin 12.bölüm 2.fragmanı oldukça gündemde. Duygularının yoğunluğu ve hassas kalbi yüzünden Esat’ı takıntı haline getiren Gülben, sosyal medyada Esat’ın fotoğrafının yanında Esra’yı görünce bu duruma oldukça sinirlenir ve sinirlerine hakim olamaz. Yayınlanan son fragmanda ise Gülben’in Esra’yı camdan aşağıya attığını görmekteyiz. Peki aşağıya düşen Esra öldü mü?

Birçok izleyicinin ilgiyle izlemeye devam ettiği Masumlar Apartmanı’nda Gülben ile Esat arasında yaşanan olaylar da izleyicinin ilgisini çekmektedir. Gülben’in saf ve masumca sevdiği ama takıntılı olduğu Esat arasındaki gelişmeler izleyicinin hem ilgisini çekiyor; güldürüp eğlendirirken izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Son yayımlanan fragmanda görüldüğü üzere Gülben sinirlerine hakim olamayarak Esra’yı camdan aşağı atar. Bu olaydan sonra Esra’nın ölüp ölmediği merak ediliyor. Fakat izleyicilerin soru işaretlerini giderecek açıklama veya paylaşım ne Esra Ruşan’dan ne de TRT’den geldi. Çekilen sahnenin, Gülben’in hayal ürünü olabileceği de ihtimaller arasında. Seyirci merakla beklemeye devam ediyor. Fragmanda gösterilen hayal ürünü olmasa bile Esra’nın yaralanmış olması da söz konusu olabilir. Gelişmeler oldukça detaylı şekilde haberimizde yer alacaktır..



Son Güncelleme: 29.11.2020 23:08
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTRT1GülbenEsra Ruşan
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