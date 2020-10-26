İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Masumlar Apartmanı Esra karakterini kim canlandırıyor? Esra Ruşan kimdir?

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Masumlar Apartmanı Esra karakterini kim canlandırıyor? Esra Ruşan kimdir? ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 26 Ekim 2020 tarihli haberimizde Masumlar Apartmanı Esra karakterini kim canlandırıyor? Esra Ruşan kimdir? konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:41
Masumlar Apartmanı Esra karakterini kim canlandırıyor? Esra Ruşan kimdir?
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Esra Karakteri

Oyuncularının merak konusu olduğu Masum Apartmanları dizisinden birçok karakter izleyicilerin ilgi odağı oldu. İlgi odağı olan diğer oyuncularla birlikte ilginç karakterlerden biri olan Masum Apartmanları dizisindeki Esra karakteridir. Dizide Esra İnci'nin en yakın arkadaşlarından biridir. İnci'ye sık sık Uygar’dan ayrılmasını, gitmesi gerektiğini ve Uygar'ın kendisi için doğru kişi olmadığını hatırlatır.

Masumlar Apartmanı Esra Kimdir?

TRT 1'de saat 20: 00'de izleyiciyle buluşması beklenen dizinin teması ve oyuncuları şimdiden pek çok kişinin merakını uyandırdı. İnci’yle dizide en yakın arkadaş olan Esra, izleyiciler tarafından hayranlıkla takip edilmektedir. Şimdi Masum Apartmanı dizisinde Esra'ya hayat veren Esra Ruşan'ı tanıyalım.

Esra Ruşan Kimdir?

Esra Ruşan, 1983 yılında Kars'ta doğdu. Ailesi öğretmen. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1.68 boyu ve 55 kg ağırlığındadır. İstanbul Üniversitesi'ne okumak için geldiğinde sınıf öğretmeniydi. İlk olarak Arka Sokaklar dizisinde Sedef karakteriyle oyunculuk deneyimini yaşadı.

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Diziler

2006 – Arka Sokaklar (Sedef)

2007 – Ayrılık (Ela)

2008 – Aşk Yakar (Bahar)

2012 – Ustura Kemal (Gülnaz)

2013 – Saklı Kalan


2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Melis)

2017 – Vatanım Sensin (Emine)

2020 – Masumlar Apartmanı (Esra)

Esra Ruşan’ın Rol Aldığı Filmler

2007 – Kurtlar Vadisi Terör

2007 – Ayrılık (Ela)

2010 – Küçük Günahlar (Şilan)

2009 – Ada: Zombilerin Düğünü (Gamze)

2016 – Dünyanın En Güzel Kokusu (Kübra)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Kübra)

Esra Ruşan Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan Esra Ruşan, sık sık takipçilerine fotoğraf paylaşıyor. Esra Ruşan'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 1.623 gönderi ve 21.900'den fazla takipçisi var. Yeni projelerinin hızla gelişmesiyle birlikte adı duyulmaya devam ediyor, takipçi sayısı da hızla artıyor. Instagram biyografisinde yazdığı "Gülümseyin, Geziyorum!" Kelimesi de dikkatini çekti. Esra Ruşan’ın resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @esrarusann

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziMasumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Esra karakterini kim canlandırıyor? Esra Ruşan kimdir?
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
SGK SSK ve BAĞKUR emekli intibak zam yasası çıkarsa ne kadar zam yapılacak? 26 Ekim 2020 Pazartesi emekli intibak haberleri
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Trt Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir?
Sefirin Kızı Melek öldü mü, Melek karakterini canlandıran Beren Gençalp diziden ayrılıyor mu?
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020
Uyanış Selçuklu dizisindeki Sultan Melikşah karakteri Kimdir? Buğra Gülsoy dizideki rolü ve hayatı
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar karakterini kim canlandırıyor? Ali Gözüşirin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Aşk nedir? Aşık olma belirtileri - Hoşlandığın kızı kendine nasıl aşık edebilirsin?
Annelere 100 Euro ödemesinde değişiklik
Netflix Aşk 101 hangi lisede çekiliyor çekim yeri neresi?
Mevduat hesapları için en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar
Bayi Toplantısı filmini kaç kişi izledi? Film gişe rakamları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun'un hayatı!
Cadılar Bayramı nedir, neden ve ne zaman kutlanır? Hallowen ne demektir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
TRT Büyük Selçuklu dizisi Aydoğdu ve Bozkuş karakterleri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Hekimgah Ömer Hayyam karakteri kimdir? Bülent Alkış nereli, yaşı kaç?
Çukur yeni sezonda Barış Arduç olmayacak mı? Arık Böke Erdenet karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.