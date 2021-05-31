İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?

Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi büyük bir heyecanla devam ediyor. İzleyiciler Masumlar Apartmanı oyuncularını merak ediyor. Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı sorularının yanıtları araştırılıyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:32
Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Takip Et:

Yayınlanmaya başladığı günden itibaren milyonlarca kişi tarafından izlenen ve TRT ekranlarından yayınlanan masumlar apartmanı dizisi gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu dolayısıyla en çok sevilen diziler arasında kendisine yer buldu. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi büyük bir heyecanla devam ediyor. İzleyiciler Masumlar Apartmanı oyuncularını merak ediyor. Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı sorularının yanıtları araştırılıyor. Dizinin yönetmeni Çiğdem Bozali ve Çağrı Vila Lostuvalı olarak dikkat çekiyor.

Masumlar Apartmanı Esat’ın Annesi

Esat karakterinin annesi olarak geziye katılacak olan oyuncu, 36. bölümde diziye dahil olacak. Yani önümüzdeki bölümde diziye dahil olması bekleniyor. Gülben karakteriyle diziye dahil olacak olan yeni oyuncu Esat’ın annesi olarak görev yapacak. Annesi Esat’a çok düşkün bir insan olarak dikkat çekiyor. Kendisinin nasıl karakterde bir oyuncu olduğunu henüz bulamadık. Dizide nasıl bir yapıya sahip olacağı bilinmiyor. Ekranlara geldikten sonra bunu anlayacağız.

Esat karakterinin annesi olarak diziye dahil olacak oyuncu Tülay Bursa olarak dikkat çekiyor. Tülay Bursa, son dönemlerde yer aldığı yapımlardan dolayı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Vatandaşlarımız bu oyuncunun kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli ve hangi dizilerde oynadığını merak ediyorum.

Tülay Bursa Kimdir?

1959 yılında dünyaya gelen Tülay Bursa şu an 62 yaşındadır. Ankara Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. Sonrasında devlet tiyatroları genel müdürlüğü ekibine dahil oldu. TRT ekranlarında boy gösterdi. Seslendirme sanatçısı olarak görev yapıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında farklı çalışmalarda bulundu. İlk kez Ihlamurlar altında adlı dizi ile 2005 yılında kameraların karşısına geçti. Tiyatro başarılarından dolayı ödüllere layık görüldü. 2015 yılında baba candır adlı dizide boy gösterdi. Bugünlerde masumlar apartmanı dizisine dahil olacak.

Tülay Bursa Sosyal Medya Hesabı

Başarılı oyuncu şimdiye kadar sosyal medya hesabı açmadı. Yani yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde başarılı oyuncunun Instagram veya Twitter adresi bulunmuyor. Bazı adresler var ancak bunlar kendi hesabı değildir.

Tülay Bursa Evli mi?

Tülay Bursa, 62 yaşında olmasına rağmen hiç evlenmedi. Daha önce tiyatro sanatçısı Levent Ülgen ile birliktelik yaşadığı ve bu birliktelikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak ikili sonrasında yollarını ayırdı. Şu an için hayatımda hiç kimse yoktur.

Tülay Bursa karakterinin dizide giyeceğim pantolon, ayakkabı, ceket, yelek, hırka, kazak, tişört, gömlek, elbise, etek ve çeşitli aksesuarların marka, fiyat ve ürün bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Başarılı oyuncu diziye katıldığı andan itibaren üstündeki kıyafetleri araştıracağız.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıTülay Bursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?
Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Zeynep Naz Eyüboğlu'nun hayatı
Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Zeynep Naz Eyüboğlu'nun hayatı

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanı Koca 31 Mayıs 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 31 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış Selçuklu dizi oyuncusu Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin hakkında bilgiler
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisinde Akın karakterine Mertkan Arat hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan
Nöbetçi Noter 30 Mayıs 2021 Pazar açık noterler listesi - 30 Mayıs 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Acemi Anneler dizisi Sevda kimdir? Begüm Topçu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zenon’u kim canlandırıyor? Mete Deran'ın biyografisi
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Mazeret izni hakkı kaç gündür, her yıl yenilenir mi? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim seti hangi ilde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.