Yayınlanmaya başladığı günden itibaren milyonlarca kişi tarafından izlenen ve TRT ekranlarından yayınlanan masumlar apartmanı dizisi gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu dolayısıyla en çok sevilen diziler arasında kendisine yer buldu. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisi büyük bir heyecanla devam ediyor. İzleyiciler Masumlar Apartmanı oyuncularını merak ediyor. Masumlar Apartmanı Esat’ın annesi Tülay Bursa kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı sorularının yanıtları araştırılıyor. Dizinin yönetmeni Çiğdem Bozali ve Çağrı Vila Lostuvalı olarak dikkat çekiyor.

Masumlar Apartmanı Esat’ın Annesi

Esat karakterinin annesi olarak geziye katılacak olan oyuncu, 36. bölümde diziye dahil olacak. Yani önümüzdeki bölümde diziye dahil olması bekleniyor. Gülben karakteriyle diziye dahil olacak olan yeni oyuncu Esat’ın annesi olarak görev yapacak. Annesi Esat’a çok düşkün bir insan olarak dikkat çekiyor. Kendisinin nasıl karakterde bir oyuncu olduğunu henüz bulamadık. Dizide nasıl bir yapıya sahip olacağı bilinmiyor. Ekranlara geldikten sonra bunu anlayacağız.

Esat karakterinin annesi olarak diziye dahil olacak oyuncu Tülay Bursa olarak dikkat çekiyor. Tülay Bursa, son dönemlerde yer aldığı yapımlardan dolayı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Vatandaşlarımız bu oyuncunun kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu, nereli ve hangi dizilerde oynadığını merak ediyorum.

Tülay Bursa Kimdir?

Tülay Bursa Sosyal Medya Hesabı

1959 yılında dünyaya gelen Tülay Bursa şu an 62 yaşındadır. Ankara Üniversitesi devlet konservatuvarı tiyatro bölümü mezunudur. Sonrasında devlet tiyatroları genel müdürlüğü ekibine dahil oldu. TRT ekranlarında boy gösterdi. Seslendirme sanatçısı olarak görev yapıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında farklı çalışmalarda bulundu. İlk kez Ihlamurlar altında adlı dizi ile 2005 yılında kameraların karşısına geçti. Tiyatro başarılarından dolayı ödüllere layık görüldü. 2015 yılında baba candır adlı dizide boy gösterdi. Bugünlerde masumlar apartmanı dizisine dahil olacak.

Başarılı oyuncu şimdiye kadar sosyal medya hesabı açmadı. Yani yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde başarılı oyuncunun Instagram veya Twitter adresi bulunmuyor. Bazı adresler var ancak bunlar kendi hesabı değildir.

Tülay Bursa Evli mi?

Tülay Bursa, 62 yaşında olmasına rağmen hiç evlenmedi. Daha önce tiyatro sanatçısı Levent Ülgen ile birliktelik yaşadığı ve bu birliktelikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak ikili sonrasında yollarını ayırdı. Şu an için hayatımda hiç kimse yoktur.

Tülay Bursa karakterinin dizide giyeceğim pantolon, ayakkabı, ceket, yelek, hırka, kazak, tişört, gömlek, elbise, etek ve çeşitli aksesuarların marka, fiyat ve ürün bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Başarılı oyuncu diziye katıldığı andan itibaren üstündeki kıyafetleri araştıracağız.