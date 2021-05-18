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Masumlar Apartmanı Esat ölecek mi? Esat diziden ayrılıyor mu? Uğur Uzunel hakkında bilgiler

TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde Esat yaralanmıştı. Dizinin takipçileri ise internet üzerinden ‘Esat ölecek mi, Esat diziden ayrılıyor mu?’ sorularını araştırmaya başladı. Uğur Uzunel’in canlandırdığı Esat karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

18 Mayıs 2021 Salı 21:29
Masumlar Apartmanı Esat ölecek mi? Esat diziden ayrılıyor mu? Uğur Uzunel hakkında bilgiler
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Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı, tüm hızıyla devam ediyor. 33. bölümüyle ekranlara gelen dizi, büyük bir heyecanı da içinde barındırıyor. Dizinin son bölümünde Esat’ın yaralanması ise izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Esat’ın yaralandığını gören izleyiciler, intenet üzerinden Esat’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı. İşte bu soruların cevabı ve Esat’ı canlandıran Uğur Uzunel hakkında bilgiler...

Esat diziden ayrılıyor mu?

Dizinin yayınlanan son bölümünde yaralanan Esat, dizinin takipçilerini korkuttu. Esat’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak eden izleyiciler bu konuda araştırmalar yapıyor. Son bölümde Akın tarafından saldırıya uğrayan ve yaralanan Esat’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Esat’ın durumu önümüzdeki hafta yayınlanacak 34. bölümde belli olacak.

Uğur Uzunel hakkında bilgiler

12 Kasım 1988 tarihinde hayata gözlerini açan Uğur Uzunel, İzmir doğumludur. Eğitimini de doğup büyüdüğü İzmir’de alan Uzunel, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında eğitim almıştır. Buradan mezun olduktan sonra oyunculuğa başlayan Uzunel, ilk olarak Ağır Roman Yeni Dünya adlı yapımda yer aldı. Son olarak TRT 1’de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Uzunel, bu dizide Esat karakterine hayat vermektedir.


Son Güncelleme: 18.05.2021 21:29
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