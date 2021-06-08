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Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?

Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

08 Haziran 2021 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı Esat karakterini kim canlandırıyor? Uğur Uzunel kimdir?
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TRT 1 ekranlarının her bölümü beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Dizide Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Gülben’in platonik olarak aşık olduğu Esat karakteri dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı Esat kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini Uğur Uzunel canlandırmaktadır. 10 Kasım 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Uzunel, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Ağır Roman Yeni Dünya, 2014’da Şeref Meselesi, 2016’da Aşk ve Mavi, 2019’da Halka, 2019’da Afili Aşk yapımlarında rol almıştır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Uğur UzunelEsatMasumlar Apartmanı
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