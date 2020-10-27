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Masumlar Apartmanı Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakteri kimdir ortaya çıktı. Dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel hakkında bilgileri içeriğimizde derledik.

27 Ekim 2020 Salı 04:21
Masumlar Apartmanı Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının her bölümü beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Dizide Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Gülben’in platonik olarak aşık olduğu Esat karakteri dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı Esat kimdir?


Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini Uğur Uzunel canlandırmaktadır. 10 Kasım 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Uzunel, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Ağır Roman Yeni Dünya, 2014’da Şeref Meselesi, 2016’da Aşk ve Mavi, 2019’da Halka, 2019’da Afili Aşk yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 27.10.2020 04:21
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıEsatUğur Uzunel
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