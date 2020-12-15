İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Masumlar Apartmanı dizisinin Cüneyt'i Barış Bağcı'nın hayat hikayesi!

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Masumlar Apartmanı dizisinin Cüneyt'i Barış Bağcı'nın hayat hikayesi! haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 15 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

15 Aralık 2020 Salı 19:18
Masumlar Apartmanı dizisinin Cüneyt'i Barış Bağcı'nın hayat hikayesi!
Takip Et:

Masumlar Apartmanı Dizisinde Cüneyt Kimdir?

Masumlar Dizisinde rol alan Cüneyt karakterinin gerçek hayattaki adı Barış Bağcı’dır. 27 Mayısıs 1975 doğumlu olan başarılı aktör Karaman’da doğmuştur. Konya Selçuk Üniversitesinde Konservatuar ve Tiyatro Bölümü mezunudur. Trabzon Devlet Tiyatrosuyla oyunculuğa başlayan oyuncumuz sonrasında İstanbul Devlet Tiyatrosunda yer almıştır. Ekranlardaysa 2009 yılında Nefes Vatan Sağolsun filmiyle boy göstermiştir. Geçen yıllardaysa TRT1’de gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde Baycu Noyan karakterinde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Cüneyt Karakteri Nasıl Birisidir?

Masumlar apartmanı dizisi hakkında henüz bir bilgi bilinmiyor. Rol alan baş karakterler hariç Dizinin bünyesinde bulunan karakterler için henüz netlik kazanmadığını söyleyebiliriz.

Barış Bağcının Rol Aldığı Diziler

2015-2016   Diriliş Ertuğrul–Baycu Noyan

2015   Kara Kutu – Kâtip

2011-2012   Küçük Hanımefendi – Ömer

2009-2010   Yaprak Dökümü–Ali Sarper

2006-2007   Kırık Kanatlar–Halim

2005   Gümüş–Emir

Barış Bağcının Oynadığı Film

2006   Pars: Kiraz Operasyonu

2009   Nefes: Vatan Sağolsun–Üsteğmen – Barış

2010   Kaybedenler Kulübü–Devrim

2011   Pazarları Hiç Sevmem–Ali

Barış Bağcının Sosyal Medya Hesapları

Başarılı oyuncunun instagram hesabında 32 paylaşım ve takipçi sayısının 65.000 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz. Takipçi sayısı günden güne artmaktadır.

Barış Bağcı Sevgilisi Var mı?

Geçmiş dönemlerde başarılı oyuncunun adı Fahriye Evcen ile duyulmuştu. Magazin önünde bile aşkını saklamamış olan oyuncular bir süre sonra ayrılmışlardı. Oyuncumuzun bu dönemlerde birisiyle birlikte olup olmadığı hakkında ise kesin bir bilgi  bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 19:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masumlar ApartmanıBarış Bağcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi son bölümde neler oldu?
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin Cüneyt'i Barış Bağcı'nın hayat hikayesi!
İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde neden final kararı aldı? İyi Günde Kötü Günde final nedeni ve tarihi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden nerelidir?
Masumlar Apartmanı Neriman kimdir? Gizem Katmer biyografisi
Baraj Fulya karakterini kim canlandırıyor? İrem Tuncer kimdir?
Tazminat hesaplaması nasıl olur? 2020 Tazminat hesaplama yöntemi
15 Aralık Koronavirüs tablosu ne zaman açıklanacak? Koronavirüste son durum ne?
Süper Loto sonuçları 15 Aralık 2020 Salı
Yatıya Misafirim Var 15 Aralık puan durumu nasıl?
Karavanla nasıl tatil yapılır? Karavan tatili önerileri
Basit yöntemleri uygulayarak elektrik faturasını düşürme yöntemleri
A101'de 1999 TL'ye satılan Lenovo 3 İdeapad notbook nasıl, alınır mı? Lenovo 3 İdeapad notbook özellikleri
Bershka Black friday indirimleri olacak mı? Bershka kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Formula 1 Bahreyn GP yarışı ne zaman yapılacak? Formula 1 Bahreyn yarış saati ve canlı yayın kanalı
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağına itiraz edilir mi?
Çıplak dizisinin konusu nedir? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?
PlayStation 5 indirime girecek mi? Ne zaman girecek?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama
Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2021 kehanetleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.