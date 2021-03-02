İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ÖSYM, 2020 ALES / 2 sonuçlarını erişime açtı! ALES sonuçları sorgulama sayfası soru ve cevapları..
Son Dakika
ÖSYM, 2020 ALES / 2...
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...

Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? haberine dair en yeni gelişmeler 2 Mart 2021 Salı günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

02 Mart 2021 Salı 19:30
Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni sezonda büyük iddialar ile yayına koyacağı Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosu duyurulduktan sonra en merak edilen diziler arasında yer aldı. Son günlerde ise Masumlar Apartmanı dizisinin nerede çekildiği araştırılmaya başladı.

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak?

Yeni sezon dizilerinin yavaş yavaş başlaması sonrasında Masumlar Apartmanı için verilen tarih 15 Eylül olarak açıklandı. 15 Eylül’de başlayacak dizinin ise konusu ve nerede çekildiği araştırılmaya devam ediyor.

Masumlar Apartmanı oyuncuları kimlerdir?

Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekmektedir. OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin oyuncu kadrosunda, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Alper Saldıran ve Uğur Uzunel gibi televizyonların tanınan ve sevilen isimleri vardır.

Masumlar Apartmanı setine izleyici olarak gidilebilir mi?

Dünyayı saran Covid-19 nedeni ile dizi setlerine hayranların katılması yasaklanmıştır. Buna göre Masumlar Apartmanı’na da izleyicilerin gitmesi yasaklanan dizilerden bir tanesidir.

Masumlar Apartmanı İstanbul’un hangi ilçelerinde çekilmektedir?

Masumlar Apartmanı’nın çekimleri İstanbul Balat ve Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Masumlar Apartmanı dizisinde kullanılan apartman, önceden Şahsiyet dizisinin çekimleri için de kullanılmıştı. Birçok dizinin çekiminde kullanılan bu apartman, Asmalı Mescit Mahallesi Junal Sokak’ta bulunuyor.


Son Güncelleme: 02.03.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Masumlar Apartmanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Trt 1 Teşkilat dizisi konusu ve çekim yeri
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Vahe ile Evdeki Mutluluk programı başvuru şartları ve başvuru formu
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Yasak Elma Yıldız neden yok, Eda Ece diziden ayrıldı mı?
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları

Popüler Haberler

Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?
Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisindeki Didem karakteri Kimdir? Gizem Arıkan dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Tansel Öngel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisine katılan Burak Tozkoparan kimdir? Emir karakteri kimdir?
100.000 tl ye alınacak arabalar 2021
Baraj dizisinde Meryem karakterini Kübra Dilara canlandırıyor
Çölyak hastaları ödemeleri ne zaman yapılır? Çölyak ödemesi alma şartları nelerdir? Vakıfbank ödeme sorgulama
Ortak Konut Kredisi Nedir? Ortak Konut Kredisini Kimler Nasıl Kullanabilir?
PUBG Mobile Lite 0.16.0 güncellemesi ile beraber gelen yenilikler
SGK özel hastanelerde yapılan doğumların ücretlerini karşılıyor mu?
Kurşun dizisi Feraye Kargı kimdir? Gerçek adı nedir? Seda Akman kimdir, kaç yaşında?
Edho dizisindeki Ceylan Çakırbeyli karakteri kimdir?
ATV 2 Mart 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara dizisinde Nejat Ertem karakterine Erol Ozan Ayhan hayat veriyor
30.000 tl ye alınacak araba marka ve modelleri 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gerçek adı ne? Gökhan Akteke oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.