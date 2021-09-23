Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen karakteri Hikmet diziye veda mı ediyor?
Dizide baba karakterini canlandıran Hikmet diziye yeni katılan Rüya karakterinin sayesinde evinde yerde öylece yatarken bulundu. Ancak Hikmet’e ne olduğu yeni bölümde ortaya çıkacak. Kızları Safiye ve Gülben babalarının durumundan habersizken Rüya’nın uyarısı sayesinde eve giderler ve babalarını yerde yatarken bulurlar. 21 eylülde yayınlanan son bölümü ile Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenilerek oluşturulan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu.
Son Güncelleme: 23.09.2021 21:48