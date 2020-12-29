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Masumlar Apartmanı dizisine katılan Uğur Uzunel kimdir? Esat karakteri kimdir?

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Masumlar Apartmanı dizisine katılan Uğur Uzunel kimdir? Esat karakteri kimdir? haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 29.12.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 19:41
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Uğur Uzunel kimdir? Esat karakteri kimdir?
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TRT 1 ekranlarının her bölümü beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor. Dizide Birkan Sokullu’nun canlandırdığı Han karakterinin yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Gülben’in platonik olarak aşık olduğu Esat karakteri dizinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Masumlar Apartmanı Esat kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisinde Esat karakterini Uğur Uzunel canlandırmaktadır. 10 Kasım 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgi duyan Uzunel, birçok dizi ve filmde rol almıştır. Başarılı oyuncu 2012 yılında Ağır Roman Yeni Dünya, 2014’da Şeref Meselesi, 2016’da Aşk ve Mavi, 2019’da Halka, 2019’da Afili Aşk yapımlarında rol almıştır.



Son Güncelleme: 29.12.2020 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Uğur UzunelEsatMasumlar Apartmanı
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