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Masumlar Apartmanı dizisine katılan Atilla Şendil kimdir? Memduh Dede karakteri kimdir?

Masumlar Apartmanı dizisine katılan Atilla Şendil kimdir? Memduh Dede karakteri kimdir? konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Masumlar Apartmanı dizisine katılan Atilla Şendil kimdir? Memduh Dede karakteri kimdir? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 6 Nisan 2021 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 20:00
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Atilla Şendil kimdir? Memduh Dede karakteri kimdir?
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Masumlar Apartmanı Dizisindeki Memduh Dede Karakteri Kimdir? Atilla Şendil Kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden beri izleyenlerini ekranın başına kilitleyen Masumlar Apartmanı her geçen gün detaylarıyla izleyenlerini merak içine sokuyor. Dizinin izleyicileri dizideki Memduh Dede karakterini kimin canlandırdığını merakla araştırıyorlar.

Dizide torunun da kızı gibi yanlış bir aşka kurban gitmesini istemeyerek onu korumaya çalışan bir dedeye hayat veren oyuncu Atilla Şendil’dir. İzleyiciler Atilla Şendil’in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları araştırıyor.

Masumlar Apartmanı Memduh Dede Kimdir?

Memduh Dede karakteri, Han’ın aşık olduğu İnci’nin otoriter dedesidir. Yıllar önce kızı Filiz’in yanlış bir evlilik yapmasına engel olsa da bunu başaramamıştır. Kızı Filiz’e her saniye kocasından ayrıl dese de sözünü dinletememiştir. Damadı olan Haluk’un yüzünden kızının öldüğüne inanan Memduh, damadı Haluk’a oldukça öfkelidir. Torunu İnci’yi koruması altına alan Memduh, kızı Filiz’in başına gelenlerin aynısının torunun da başına gelmemesi için oldukça baskıcı bir karakter olarak dizide rol almaktadır.

Atilla Şendil Kimdir?

Herkes Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh karakterini canlandıran Atilla Şendil’in kim olduğunu ve hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir ilinde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almıştır.

Mezun olmasının ardından Trabzon Devlet Tiyatro’sunda görevli olarak çalışmıştır.

1997 yılında kariyerinin ilk adımını Baba Evi dizisiyle atarak, Kurtlar Vadisi, Vicdan, Güllerin Savaşı, Vicdan, Sen de Gitme, OKS Anneleri gibi diziler de rol almıştır.

Bu dizilerin ardından ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fikret karakterini canlandırmıştır.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 20:00
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